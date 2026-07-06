¿Por qué Haaland escribe ‘Braut’ en su playera con la Selección de Noruega y no en el Manchester City?

Erling Braut Haaland En tierra natal, los noruegos siguen la tradición de honrar ambas familias con su nombre completo.

La trayectoria de Erling Haaland ha sido una de las carreras imperdibles para todo aficionado o aficionada del futbol gracias a su efectividad goleadora implacable, un talento que el joven ha explotado en la selección de Noruega durante este Mundial 2026 y dio a su equipo una rotunda victoria sobre Brasil en la fase de octavos de final.

Por lo tanto, un detalle en el uniforme del destacado delantero ha llamado la atención del público que ha seguido su trayectoria desde clubes hasta su paso por torneos internacionales, ya que en la presente Copa del Mundo se puede apreciar que Haaland ha agregado su apellido materno a la playera de su selección, causando confusión entre las aficiones debido a que esta particularidad no se encuentra en su jersey de Manchester City, club inglés en el que milita actualmente.

¿De dónde surge ‘Braut’ en la playera de Erling Haaland este Mundial 2026?

A pesar de ser popularmente conocido por su apellido paterno, Halaand, el delantero noruego se presenta en redes sociales con su nombre completo, lo que refuerza la identidad del futbolista nacido en el año 2000 y el homenaje que expone tanto a su padre como su madre.

Este detalle dio su salto al futbol mundial después de que Erling luciera sus dos apellidos en la playera del conjunto vikingo durante los partidos más recientes de la Copa del Mundo 2026, sin embargo, la confusión fue inevitable para sus seguidores y seguidoras a nivel internacional: ¿por qué su apellido materno se posiciona antes que su apellido paterno?

Después de las reformas legales de 1979 y 2003, Noruega dejó detrás el sistema patriarcal que dictaba la norma "al casarse, la mujer toma el apellido del marido, y los hijos heredan el del padre", sustituido por una estructura en la que no se prioriza a un género sobre otro respeco los apellidos de matrimonios y de sus hijos.

La ley en Noruega establece que sólo se permite un apellido oficial, lo que originó la costumbre de incluir el apellido materno como nombre intermedio y el paterno como apellido final (o viceversa), como una manera de respetar por igual ambas líneas familiares, un hábito arraigado en dicha sociedad.

En la actualidad, muchos noruegos usan versiones simplificadas de sus nombres en contextos internacionales —por ejemplo, Erling únicamente expone su apellido paterno en el club inglés—, pero en tierra natal, siguen la tradición de honrar ambas familias con su nombre completo, detalle del que el delantero noruego ha sido ejemplo este Mundial 2026.

Otro de los jugadores noruegos que ha adquirido este homenaje a sus dos apellidos, es Kristoffer Vassbakk Ajer, quien combina ambos nombres de cuna en las convocatorias internacionales.

¿Quiénes son los padres de Erling Braut Haaland?

El destacado goleador de Noruega proviene de una familia de atletas élite, empezando por su linaje materno, el cual ha producido otros delanteros profesionales de futbol para Noruega, e incluso su madre, es Gry Marita Braut, pasó a la historia del deporte como reina del heptatlón.

Por otra parte, su padre Alf-Inge Haaland, fue jugador de la Premier League e incluso militó también en el Manchester City durante el periodo 2000-2003 y representó a Noruega en la selección nacional en 34 ocasiones; su retiro oficial se dio en el año 2013 tras una grave lesión en la rodilla.