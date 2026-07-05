Pato O’Ward se lleva la victoria en Mid-Ohio y manda mensaje al Tricolor

Mid-Ohio. Paricio O'Ward consiguió su primera victoria de la temporada en la IndyCar Series. (@IndyCard.)

El piloto regiomontano Patricio O’Ward consiguió su primera victoria de la temporada en la IndyCar Series en Mid-Ohio con su monoplaza número 5 de Arrow McLaren liderando un histórico doblete para la escudería británica, cruzando la meta por delante de su compañero de equipo, el danés Christian Lundgaard.

Su victoria coincidió con el triunfo del ciclista mexicano Isaac del Toro en la segunda etapa del Tour de Francia, y sirvió como la antesala perfecta para el choque de la Selección Mexicana ante Inglaterra en los Octavos de Final del Mundial.

Consciente del contexto y la ilusión que se vive, apenas bajó de su auto, Pato lanzó un guiño de aliento directo al Tricolor y a la afición: “¿Y si sí? Viva México”.

La carrera no fue sencilla. O’Ward inició desde la segunda posición, compartiendo la primera fila con Lundgaard, quien había dominado la clasificación del sábado para quedarse con la pole position.

Desde el banderazo de salida, el danés intentó imponer condiciones y llegó a construir una cómoda ventaja de dos segundos aprovechando el aire limpio del circuito.

Sin embargo, el regiomontano demostró madurez y no se desesperó. Gestionó a la perfección el desgaste de sus neumáticos duros y, hacia la vuelta 24, comenzó a recortar la distancia de manera notable.

La estrategia en la zona de boxes fue la clave: O’Ward realizó su primera parada en el giro 26, mientras que el líder estiró su turno una vuelta más. Al reincorporarse, la diferencia se había esfumado a solo 1.5 segundos.

El momento cumbre de las 90 vueltas pactadas llegó en el giro 42. La aparición de tráfico complicó el tránsito de los líderes, y Pato supo capitalizar un ligero titubeo de Lundgaard en la segunda curva del trazado.

El mexicano se lanzó por la línea interna, sosteniendo un par de roces de carrocería con su compañero en una maniobra al límite que le entregó el liderato definitivo.

O’Ward amplió la brecha hasta los cuatro segundos, administrando la ventaja frente a los rezagados y controlando los embates finales de Lundgaard, quien recortó la distancia a menos de un segundo (0.9877) justo en la bandera de cuadros. El podio lo completó Kyle Kirkwood.

Esta es la décima victoria en la trayectoria de Pato O’Ward en el automovilismo de monoplazas de Estados Unidos (contando CART/Champ Car e IndyCar).

Con los puntos obtenidos, O’Ward se afianza en la quinta posición general, recortando a 94 unidades la distancia con respecto a la cima.

La actividad de la IndyCar Series retomará sus emociones el próximo domingo 19 de julio por la noche en el desafiante óvalo de Nashville.