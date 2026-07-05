México vs Inglaterra: alineaciones OFICIALES y pronóstico para el partido de octavos de final

¿A las 12 o a las 6? Este es el verdadero horario del México vs Inglaterra EN VIVO: canales y dónde ver el partido de Octavos de Final del Mundial 2026

La cuenta regresiva terminó. México e Inglaterra ya tienen listas sus alineaciones para disputar uno de los partidos más esperados de los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un encuentro que enfrenta la ilusión de la Selección Mexicana contra una de las plantillas más poderosas del futbol internacional.

El duelo correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 representa mucho más que un boleto a la siguiente ronda: es una prueba de carácter para un equipo que ha ilusionado a su afición con una campaña sólida y que ahora enfrenta a uno de los favoritos para conquistar el título.

Alineaciones confirmadas México vs. Inglaterra

Alineación de México

Portero: Raúl Rangel

Raúl Rangel Defensas: Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo

Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo Mediocampistas: Erik Lira, Luis Romo y Gilberto Mora

Erik Lira, Luis Romo y Gilberto Mora Delanteros: Julián Quiñones, Raúl Jiménez y Roberto Alvarado

Alineación de Inglaterra

Portero: Jordan Pickford

Jordan Pickford Defensas: Konsa, O´Reilly, Guehi y Quansah

Konsa, O´Reilly, Guehi y Quansah Mediocampistas: Bellingham, Rice y Anderson

Bellingham, Rice y Anderson Delanteros: Saka, Kane y Gordon

Pronóstico México vs. Inglaterra

Con el propósito de ofrecer un escenario basado en datos y no únicamente en percepciones, diversos modelos de inteligencia artificial analizaron el enfrentamiento entre México e Inglaterra utilizando información estadística, antecedentes de ambos equipos, indicadores de rendimiento y variables externas como las condiciones climáticas. Entre ellos destaca Gemini, la plataforma de IA desarrollada por Google, que procesó datos especializados provenientes de firmas de análisis deportivo como Opta.

De acuerdo con esta simulación, Inglaterra parte con una ligera ventaja, al registrar una probabilidad de victoria del 52.4 %, impulsada principalmente por la fortaleza de su mediocampo y la capacidad goleadora de sus atacantes. En contraste, México aparece con un 24.1 % de posibilidades de quedarse con el triunfo durante el tiempo reglamentario, mientras que el escenario de un empate, que obligaría a disputar tiempos extra, alcanza un 23.5 %.

Tras ejecutar múltiples simulaciones del encuentro, el algoritmo señala que el resultado con mayor probabilidad estadística es un 1-0 a favor del conjunto inglés. Sin embargo, el propio modelo reconoce que existen factores difíciles de cuantificar, como el ambiente que genera el Estadio Azteca y el respaldo de la afición mexicana, elementos que podrían alterar cualquier pronóstico previo.