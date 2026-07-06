¿Avanza Cristiano Ronaldo o Lamine Yamal? Este es el pronóstico del Portugal vs España en el Mundial 2026

Portugal vs España Los últimos dos finalistas de la UEFA Nations League se enfrentan en busca del boleto a los cuartos de final de la Copa del Mundo.

México perdió ante Inglaterra y quedó eliminado del Mundial 2026, pero los octavos de final en busca de dos nuevos equipo que continúen su camino rumbo a la gran final con uno de los partidos más esperados de esta fase. Portugal y España se enfrentan de nueva cuenta en un partido que repetirá la última final de UEFA Nations League. Los lusitanos se mantiene en la carrera a pesar de las irregularidades durante el torneo, mientras que ‘La Furia Roja’ quiere demostrar de una vez por todas que es uno de los máximos candidatos al título de este torneo. Las predicciones y teorías pusieron a estos dos como dos de los campeones más probables. Ahora, sólo uno de ellos podrá continuar en el certamen.

El camino rumbo a la gran final de este Mundial sigue tomando formado y perfilando los posibles enfrentamientos. El ganador de esta tarde entre Portugal y España, se enfrentará a quien resulte vencedor entre Estados Unidos y Bélgica en los cuartos de final, mientras que del otro lado de esta misma llave, aguardan ya Francia y Marruecos, quienes ya se preparan para buscar las semifinales ante uno de estos cuatro equipos que tendrán acción este lunes 6 de julio.

Pronóstico del Portugal vs España | Mundial 2026, octavos de final

De acuerdo con sitios especializados de análisis y estadísticas, las probabilidades aparecen de la siguiente manera:

Victoria de Portugal: 28%

28% Empate: 30%

30% Victoria de España: 42%

Sobre avanzar en tiempo extra o penales

Portugal: 42%

42% España: 58%

Análisis del Portugal vs España | Mundial 2026, octavos de final

Duelo ibérico para continuar con la fase de octavos de final. España y Portugal, dos vecinos y rivales futbolísticos de toda la vida se enfrentan de nueva cuenta en una fase de eliminación directa. La última vez que ambos se vieron las caras, fue en la gran final de la UEFA Nations League, donde Portugal se coronó como campeón por la vía de los penales en junio de 2025. Ahora, el vencedor obtendrá su boleto a los cuartos de final de este torneo ante Estados Unidos o Bélgica.

Portugal viene de superar una eliminatoria complicada ante Croacia, donde el partido se extendió casi hasta los 20 minutos de tiempo agregado tras múltiples polémicas con el VAR. Cristiano Ronaldo logró marcar su primer gol en partidos de eliminación directa de Copas del Mundo y se aferra a seguir en la carrera por el título así como a perseguir a los máximos anotadores de esta edición.

El equipo portugués ha sido fuertemente cuestionado por su falta de verticalidad en la mayor parte de los partidos, priorizando el protagonismo del medio campo por encima de sus extremos en ataque y de ‘CR7’ como centro delantero.

Mientras tanto, España también ha sido señalado por ‘quedar a deber’ en este torneo. El cuadro que comanda Luis de la Fuente ha habilitado a Mikel Oyarzabal como principal referente ofensivo, mientras que Lamine Yamal todavía no ha lucido como muchos fans lo esperaban. En la fase anterior, consiguió una victoria contundente ante Austria, por lo que quieren mantener el buen momento.

Ambos equipos han buscado hacer del medio campo su principal fortaleza, por lo que es probable que tengamos un encuentro apretado en este sector del campo con ambos equipos buscando mantener la posición de la pelota al momento de preparar sus respectivos ataques, por lo que las jugadas a contragolpe podrían ser la llave que abra a las defensas.

Posibles alineaciones del Portugal vs España | Mundial 2026, octavos de final

Portugal: Diogo Costa, Nuno Mendes, Renato Veiga, Rúben Dias, Joao Cancelo, Vítinha, Rúben Neves, Rafa Leao, Pedro Neto, Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo

España: Unai Simpon, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Rodri, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal, Alex Baena, Mikel Oyarzabal.