Calendario de Cruz Azul en la Leagues Cup 2026: fechas, rivales y cuándo juega La Máquina

¿Cuándo juega Cruz Azul en la Leagues Cup 2026? Fechas, calendario y rivales de La Máquina

La Máquina del Cruz Azul está oficialmente de regreso. Después de conquistar la Copa de Campeones de la Concacaf 2025 y llegar al Apertura 2026 como uno de los equipos más fuertes del fútbol mexicano, Cruz Azul ya tiene programado el calendario con el que buscará volver a ser protagonista a nivel internacional en la Leagues Cup 2026.

Dicho torneo reunirá a los 18 clubes de la Liga MX y a 18 franquicias de la MLS entre el 4 de agosto y el 6 de septiembre. La Máquina no la tiene fácil, ya que los resultados de estos enfrentamientos contra los clubes de la liga MLS definirán si logra colocarse entre los cuatro mejores equipos de la Liga MX para avanzar a los cuartos de final.

El calendario de enfrentamientos del Cruz Azul en la Leagues Cup 2026

El conjunto cementero ya conoce las fechas de sus tres compromisos en la fase inicial:

6 de agosto: Cruz Azul vs. Philadelphia Union.

Cruz Azul vs. Philadelphia Union. 9 de agosto: Cruz Azul vs. New York City FC.

Cruz Azul vs. New York City FC. 13 de agosto: Cruz Azul vs. Chicago Fire FC.

Al momento de anunciarse el calendario, la organización informó que los horarios oficiales serían dados a conocer posteriormente junto con los detalles de transmisión y venta de boletos.

Calendario de partidos Cruz Azul en la Leagues Cup 2026 Foto: Vía X/@CruzAzul

¿Cómo son los equipos rivales del Cruz Azul?

El debut será frente a Philadelphia Union, un equipo estadounidense ha destacado por llegar a las finales en ediciones recientes de la Leagues Cup.

Posteriormente, Cruz Azul enfrentará a New York City FC, un equipo que suele apostar por un estilo de juego dinámico y que representa uno de los proyectos deportivos más sólidos del futbol neoyorquino.

La fase inicial concluirá frente a Chicago Fire FC, un equipo rival que buscará aprovechar la localía y cerrar con fuerza su participación durante el incio de este torneo.