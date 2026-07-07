La campeona Argentina sufre frente a Egipto, pero avanza a cuartos de final

Copa del Mundo FIFA 2026. Al final el sufrimiento se convirtió en alegría para Argentina al avanzar a los cuartos de final a costa de Egipto. (EFE)

Argentina protagonizó uno de los partidos más sufridos en la Copa del Mundo 2026. El combinado sudamericano perdía por 2-0 al minuto 79 ante Egipto en los octavos de final y terminó imponiéndose por 3-2 en la cancha del Estadio Atlanta.

El equipo que lidera Lionel Messi espera rival en los cuartos de final que saldrá entre el ganador del encontronazo entre Suiza y Colombia.

Egipto inauguró el marcador al minuto 15 gracias a una buena jugada. Marwan Attia colgó un centro espectacular que fue encontrado por Yasser Ibrahim, quien sacó un certero cabezazo para vencer al Dibu Martínez.

Messi falla penal

En menos de cinco minutos, Argentina tuvo una gran oportunidad para meterse al juego. El árbitro François Letexier no dudó y marcó penal a favor de la Albiceleste, pero el bombazo de Lionel Messi fue atajado por Mostafa Shobeir, ante la incredulidad de ‘La Pulga’.

Los Faraones siguieron al pie de la letra su plan de juego y le volvieron a pegar al cuadro sudamericano al minuto 67. Haissem Hassan apareció cerca de la frontal rival, dejó en el camino a Enzo Fernández y sacó una venenosa diagonal que Mostafa Ziko mandó al fondo de las redes.

Al minuto 79, Lionel Messi colgó un servicio preciso que fue rematado por Cristian Romero. El cabezazo no llevaba buena dirección, sin embargo, el balón se le terminó escurriendo al guardameta egipcio y el vendaval albiceleste se desató.

Messi anota su octavo gol mundialista del torneo

Al 83′, después de una serie de rebotes, el esférico le quedó al 10. Leo remató con más corazón que buena técnica y marcó el 2-2 que revivió a una Albiceleste que ganó el encuentro en el tiempo agregado.

Lautaro Martínez apareció en el sector derecho y mandó al área egipcia un centro perfecto para Enzo Fernández. El mediocampista del Chelsea remató como un delantero de élite y firmó el 3-2 que clasificó a Argentina a los cuartos de Final.