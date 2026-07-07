Marshawn Kneeland habría padecido de ECT antes de quitarse la vida, según nuevo estudio sobre el jugador de los Cowboys

Marshawn Kneeland Jugador de tan sólo 34 años que tomó su vida a causa de trauma cerebral. (@NFL)

Marshawn Kneeland, difunto jugador defensivo de los Dallas Cowboys, se quitó la vida en noviembre del año pasado. Nuevos estudios revelan que su depresión pudo haber sido causada por Encefalopatía Crónica Traumática (ECT)

¿Cómo murió Marshawn Kneeland y qué dicen nuevos reportes sobre su salud mental?

Marshawn Kneeland tenía tan sólo 24 años y se encontraba en su segunda temporada jugando para la línea defensiva de los Dallas Cowboys. El pasado 6 de noviembre, la policía de Frisco, Texas persiguió a un hombre que evadió a las autoridades en un vehículo y que, según los reportes, había expresado intenciones de suicidarse. Fue identificado como el liniero defensivo y, más tarde, su cuerpo fue hallado con un disparo auto-infligido.

Meses tras su suicidio, la familia de Kneeland decidió publicar los resultados que investigadores hallaron estudiando el cerebro del futbolista. Según el doctor Ann McKee, director del centro de estudio par ECT en la Universidad de Boston —uno de los centro principales para el estudio del padecimiento—el jugador se encontraría en la primera de cuatro etapas a lo largo de las cuales se desarrolla la condición neurodegenerativa vinculada a su deporte.

Su novia, Catalina Mancera, informó que la decisión de hacer los resultados públicos respondía a un deseo de hacer consciencia sobre los daños que enfrentan otros jugadores como su pareja.

¿Qué es la ECT, enfermedad de la que sufría Marshawn Kneeland?

Conocida en el pasado como demencia pugilística, la Encefalopatía Crónica Traumática por lo general se desarrolla debido a lesiones cerebrales repetitivas, por lo general causadas al practicar deportes de contacto. Cuenta con cuatro etapas:

Primera etapa: Se caracteriza por síntomas que pueden incluir pérdida de memoria a corto plazo, dolores constantes de cabeza, depresión y agresión ligera.

Segunda etapa: Los cambios psicóticos empeoran y se comienzan a desarrollar afectaciones de movilidad.

Tercera etapa: Agresión y apatía severas junto con pérdida considerable de memoria.

severas junto con pérdida considerable de memoria. Cuarta etapa: Demencia y pérdida grave del lenguaje y la movilidad.

Más de 340 jugadores de fútbol americano en los últimos años han presentado la enfermedad en distintas etapas tras ser examinados en autopsias. Muchos padres han optado por no permitir que sus hijos participen en este deporte debido a lo mismo, y se espera que, como se vio con el boxeo, su popularidad reduzca de manera considerable con los años. Sin embargo, el futbol americano permanece como el deporte más visto en los Estados Unidos y uno de los más practicados.

El que se presente esta condición no depende de una edad avanzada, ya que es más influyente la cantidad de contacto a la que se someta el cerebro. Sólo es posible diagnosticarla post mortem, pero ciertos indicios pueden llevar a detectarla a tiempo y tratar los efectos.

El doctor McKee afirma que la mitad de los atletas que mueren antes de los 30 años de edad presentan presentan alguna forma de ECT.

Las ligas profesionales de fútbol americano como la NFL negaron por muchos años el vinculo entre el deporte y el padecimiento, reconociendo el posible daño permanente al que se enfrentaban sus jugadores hasta hace relativamente poco.