¿Cuándo debutará Rafa Márquez como entrenador de la Selección Mexicana? Esto es lo que se sabe

¿Cuándo asumirá Rafael Márquez el mando de la selección mexicana? Foto: IA

Luego de la eliminación de México ante la selección de Inglaterra el pasado domingo 5 de julio en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, se anunció la salida del director técnico del Tricolor, Javier “El Vasco” Aguirre. Con ello, pone fin oficialmente a su tercera etapa al frente del combinado nacional y confirmó el relevo de Rafael Márquez, quien asumirá como nuevo entrenador del equipo.

Cabe destacar que, usualmente, los cambios de director técnico suelen ocurrir tras algún fracaso, no obstante, el cambio del “Vasco” Aguirre sucede a partir de un plan diseñado por la Federación Mexicana de Fútbol desde 2024.

Asimismo, durante el último encuentro de la Selección en el Mundial, Márquez trabajó como auxiliar de Aguirre durante el proceso mundialista con la intención de tomar posteriormente el mando de la selección mexicana.

¿Cuándo tomará Rafa Márquez el mando de la Selección Mexicana?

Rafael Márquez asumirá oficialmente una vez concluida la participación de México en el Mundial 2026, algo que ya ocurrió tras la derrota ante Inglaterra. El acuerdo estaba establecido desde antes del torneo y fue confirmado públicamente por el presidente de la FMF, Ivar Sisniega, quien explicó que el contrato de Márquez contemplaba su cambio de auxiliar a entrenador principal al terminar la Copa del Mundo.

Para ser más exactos, esto podría suceder en la próxima Fecha FIFA que podría ser entre 21 de septiembre y el 6 de octubre, lapso en el que las selecciones disputarán cuatro partidos ya sean oficiales o amistosos.

¿Cuál sería su primer partido como técnico del Tri?

Aunque la FMF todavía no anuncia oficialmente el rival, diversos reportes coinciden en que el debut de Rafa Márquez apunta a la próxima Fecha FIFA. Ese periodo será el primer espacio disponible para que el nuevo cuerpo técnico dirija encuentros amistosos internacionales y comience formalmente el camino hacia el Mundial de 2030.

Del Barcelona a la dirección del Tri: la experiencia de Rafa Márquez como director técnico

Rafa Márquez llega al cargo después de una preparación larga como entrenador. Luego de retirarse como futbolista, obtuvo la licencia UEFA Pro y dirigió al Barça Atlètic, donde destacó por su trabajo con jóvenes talentos y por clasificar al equipo a los playoffs de ascenso.

Su experiencia en Europa y su reciente participación en el cuerpo técnico del Tri fueron factores clave para que la FMF apostara por él como líder del proyecto rumbo a 2030. Por lo que, el verdadero desafío para Rafa Márquez comenzará ahora.