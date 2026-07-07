Polémica en el Argentina vs Egipto: ¿Qué significa la señal que hizo Hossam Hassan al final del partido?

Hossam Hassan El entrenador de la Selección de Egipto durante el partido de octavos de final del Mundial 2026 ante la Selección Argentina en el Atlanta Stadium. (RONALD WITTEK/EFE)

La Selección Argentina protagonizó una remontada en los octavos de final del Mundial para vencer a Egipto luego de ir perdiendo por marcador de 2-0. Sin embargo, el resultado pasó rápidamente a segundo término luego de múltiples polémicas con las decisiones arbitrales del enfrentamiento como un gol anulado al equipo africano por el VAR y un posible penal no sancionando. Además de esto, el entrenador del equipo egipcio hizo una señal que fue ignorada por el cuerpo de colegiados, generando molestia en el cuadro egipcio y su afición. ¿Qué fue lo que pasó?

Hossam Hassan pidió iniciar el protocolo antirracista en el Argentina vs Egipto

Cómo parte de sus medidas para prevenir el racismo y la discriminación, la FIFA puso a disposición de todos los participantes del encuentro (jugadores, cuerpo técnico y árbitros) una forma de acusar algún gesto o palabras de racismo para detener de inmediato el encuentro y realizar la investigación correspondiente así como las sanciones designadas para este tipo de actos. La regla consiste en cruzar los brazos en forma de “X” para informar que ha habido algún acto inapropiado de esta índole.

En la recta final del partido, cuando Egipto ya iba abajo en el marcador durante el tiempo de compensación, el entrenador de Egipto, Hossam Hassan, alzó sus brazos para hacer este gesto y señalar que estaba siendo víctima o testigo de algún comportamiento abiertamente racista. Sin embargo, ni el cuarto árbitro ni el silbante central hicieron caso a los reclamos del entrenador egipcio, quien intensificó su enojo y terminó siendo amonestado.

¿Cuál fue el incidente racista que señaló Hossam Hassan en el Argentina vs Egipto?

En su conferencia de prensa posterior al partido, Hossam Hassan expresó su molestia por el arbitraje, señalándolo como injusto y tendencioso a favor de Argentina. Sin embargo no dio detalles sobre por qué solicitó el inicio del protocolo antirracista de la FIFA y que no le fue otorgado por el cuerpo arbitral.

Sin embargo, algunos fans han señalado a través de redes sociales que un grupo seguidores argentinos en el estadio, habrían ondeado la bandera de Israel para el entrenador a manera de provocación, lo que pudo haber sido la causa de la molestia de Hossam Hassan, aunque esto todavía no está confirmado por el propio estratega.

Durante su participación en esta Copa del Mundo, Hossam Hassan ha expresado su apoyo a Palestina ante la situación persistente de conflicto en Medio Oriente.