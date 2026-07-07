La nueva playera de futbol con etiqueta NFC para saber si es original o pirata: ¿De qué equipo es y cómo funciona?

Camisas con tecnología NFC Lo más nuevo para evitar piratería. (@PianetaN en X)

El SSC Napoli, club futbolístico que conmemorará sus 100 años, anunció sus nuevos uniformes. Las playeras de los mismos utilizarán tecnología innovadora que permitirá conocer la autenticidad de la prenda. Te explicamos cómo funcionará.

¿Qué es la tecnología NFC?

La Comunicación de Campo Cercano (NFC por sus siglas en inglés) proviene de la identificación por radiofrecuencia (RFID) y lo que hace es crear un campo electromagnético por inducción, que utiliza altas frecuencias y abarca un radio de unos 10 centímetros. Cuando detecta otro chip NFC dentro de este campo, se activa y ambos dispositivos transfieren pequeñas cantidades de información.

Se trata, en resumen, de lo que llamamos coloquialmente tecnología “sin contacto” o “contactless”. La NFC ha permitido facilitar procesos de pago y autentificación. Algunos de los ejemplos de cómo la utilizamos en la vida diaria son los siguientes.

Tarjetas de débito y crédito físicas con funcionalidad de tap y tarjetas digitales en teléfonos móviles.

físicas con funcionalidad de y tarjetas digitales en teléfonos móviles. Pago de transporte público.

Acceso a conciertos, hoteles y otros recintos.

Transmisión de datos (como lo es la función de AirDrop en dispositivos de Apple).

(como lo es la función de AirDrop en dispositivos de Apple). Sincronización entre dispositivos sin necesidad de Bluetooth.

Asimismo, algunos dispositivos y utilidades han implementado tecnología que bloquea señales RFID y NFC, como es el caso de algunas carteras que evitan el posible robo de información bancaria a través de la protección contra estas señales.

¿Cómo funcionará tecnología NFC en playeras de futbol?

La tecnología antipiratería no es nueva en prendas. Por ejemplo, se ha utilizado marcas en los textiles que sólo pueden ser detectadas con luz ultravioleta. Sin embargo, el uso de la tecnología NFC como método para detectarla resulta innovador y facilitará la detección de copias.

Si un comprador quiere conocer la autenticidad de la playera, simplemente deberá acercar a ella su teléfono inteligente. El acercamiento abrirá una página web específica que de otro modo no estaría disponible de ser una copia pirata.

Las prendas están fabricadas por EA7, una subdivisión de Armani dedicada a la creación de prendas deportivas. La camisa se estrena como conmemoración de los 100 años del club deportivo Società Sportiva Calcio Napoli.

Falta por ver si esta tecnología la implementarán otras marcas en playeras de otros equipos deportivos.