Mads Pedersen gana la cuarta etapa del Tour e Isaac del Toro desciende al 8vo sitio

Tour de Francia 2026. El danés Mads Pedersen consiguió su tercera victoria en el Tour de Francia, esta vez fue en la etapa montañosa de 181.9 kilómetros entre Carcasona y Foix. (EFE)

El danés Mads Pedersen consiguió su tercera victoria en el Tour de Francia, al imponerse en la cuarta etapa montañosa de 181.9 kilómetros entre Carcasona y Foix, liderando un doblete del equipo Lidl-Trek, mientras que el noruego Torstein Traeen, del equipo Uno-X Mobility, se hizo con el maillot amarillo.

El mexicano Isaac del Toro que terminó en el sitio 34 descendió a la octava posición en la general y junto a Juan Ayuso, Paul Seixas y Florian Lipowitz se encuentran a menos de 53 segundos del líder.

Pogacar cede el maillot amarillo

El esloveno Tadej Pogacar, quien el lunes logró su victoria de etapa número 22 en el Tour de su carrera, cedió el liderato de la general al llegar el pelotón muy por detrás de la escapada tras el asfixiante calor que llegó hasta los 40 grados, ahora es cuarto en la general.

Pogacar sigue empatado en tiempo con su principal rival, Jonas Vingegaard. Mientras que Remco Evenepoel los sigue de cerca.

El martes, Pedersen se impuso en el sprint en un grupo de 10 corredores distanciados para cruzar la línea por delante de su compañero de equipo estadounidense Quinn Simmons y del español Raúl García, segundo y tercero del día, respectivamente. Pedersen

La etapa se caracterizó por una escapada temprana de 34 corredores que lograron una ventaja considerable sobre el pelotón en un recorrido con cuatro ascensos puntuables. A medida que se mantenía la ventaja, se hizo evidente que el ganador saldría del grupo puntero y no de entre los aspirantes a la general.

En las últimas subidas se formó un grupo de cabeza reducido, en el que Jan Tratnik, Mathias Vacek y Alex Kirsch marcaron inicialmente el ritmo, antes de que Pedersen, Simmons, Sean Quinn y Traeen se unieran a ellos en el Col de Montsegur, de segunda categoría, la última subida del día.

La ventaja numérica del Lidl-Trek resultó decisiva en los últimos kilómetros. Vacek impuso un ritmo frenético y, aunque Kevin Vauquelin tomó la última curva en cabeza tras un ataque de última hora, Pedersen lanzó un potente sprint para hacerse con la victoria.

El nuevo líder se emociona poco

Traeen se benefició de la escapada, arrebatándole el liderato a Pogacar. El noruego, a quien se le diagnosticó cáncer testicular hace tres años antes de recuperarse por completo, se convirtió en el tercer ciclista de ese país nórdico en vestir de amarillo en el Tour, tras Thor Hushovd y Alexander Kristoff.

“No hay mucho que decir ahora mismo. De momento estoy un poco cansado”, declaró Traeen a TV2 tras la etapa. Cuando se le preguntó por la importancia de este logro, añadió: “Por supuesto, es como si se hiciera realidad un sueño de la infancia. Un buen día de trabajo, como se suele decir.”

CLASIFICACIÓN GENERAL DEL TOUR DE FRANCIA 2026

1. Torstein Traeen (Uno-X Mobility) - 13:02′46′'

2. Sean Quinn (EF Education - Easypost) - +00′28″

3. Mathias Vacek (Lidl-Trek) - +03′50″

4. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) - +07′53″

5. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) - +07′53″

6. Ramses Debruyne (Alpecin-Premier Tech) - +08′06″

7. Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - Hansgrohe) - +08′16″

8. Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG) - +08′17″