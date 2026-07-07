Lionel Messi rompe récord Guinness...de penales fallados en Mundiales: ¿Cuántos ha errado el delantero argentino?

Lionel Messi El delantero argentino Leo Messi durante el partido de octavos de final del Mundial 2026 entre Argentina y Egipto, este martes en el Atlanta Stadium. (Alberto Boal/EFE)

La Copa del Mundo sigue dejando marcas históricas, aunque no todas han sido positivas. Lionel Messi, quien este 2026 en uno de los pocos jugadores en disputar seis ediciones del Mundial y convertirse en el máximo anotador del certamen, también acaba de imponer un nuevo récord: el de más penales fallados. El delantero del Inter de Miami volvió a errar desde los 11 pasos en su partido de octavos de final ante Egipto, lo que también lo convierte en el futbolista con más penas máximas erradas en la Copa del Mundo (sin contar tandas de penales)

Messi falla penal contra Egipto en octavos de final

Al minuto 21 del enfrentamiento de fase de eliminación directa, ‘La Pulga’ disparó un penal con Argentina perdiendo 0-1 en el marcador. El atacante argentino disparó con su pierna zurda cruzando el esférico a media altura. Sin embargo, el portero Mostafa Shobeir anticipó el remate y se lanzó con fuerza para evitar la caída de su arco.

Messi ya había fallado un penal en esta edición de la Copa del Mundo en el partido de fase de grupos contra Austria, lo que también lo convierte en el primer jugador en fallar en dos ocasiones una oportunidad así en la misma Copa del Mundo.

¿Cuáles han sido los penales fallados de Lionel Messi en la historia de los Mundiales?

Lionel Messi ha ejecutado ocho penales durante el tiempo reglamentario de partidos de la Copa Mundial de la FIFA (sin contar tandas de desempate), con un saldo de cuatro anotados y cuatro fallados.

Los penales convertidos fueron ante Serbia y Montenegro en Alemania 2006, Arabia Saudita en la fase de grupos de Qatar 2022, Países Bajos en los cuartos de final de Qatar 2022 y Francia en la final de ese mismo torneo.

En contraste, sus penales errados fueron frente a Islandia en la fase de grupos de Rusia 2018, cuando el arquero Hannes Þór Halldórsson detuvo el disparo.

Contra Polonia en la fase de grupos de Qatar 2022, con atajada de Wojciech Szczęsny.

Frente a Austria en la fase de grupos del Mundial de 2026

Y ahora ante Egipto en los octavos de final de ese mismo torneo, también con un disparo detenido por el guardameta rival.