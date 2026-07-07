Mundial 2038: ¿Qué necesita México para ser sede y en cuáles estadios se podría jugar?

México como sede del Mundial 2026 Aficionados durante el partido de fútbol entre las selecciones de México vs Inglaterra correspondiente a la fase de 8vos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el Estadio Ciudad de México. (Edgar Negrete Lira)

México concluyó su papel como equipo participante y cómo país sede el pasado domingo 5 de julio tras la eliminación ante Inglaterra en la cancha del Estadio Ciudad de México. Después de 13 partidos disputados en las tres diferentes sedes, el resto de la fase de eliminación directa se disputará totalmente en los Estados Unidos. Nuestro país se convirtió en el primer y único en ser anfitrión de este torneo por tercera ocasión en la historia. Ahora, ante la posibilidad de un nuevo incremento de selecciones clasificadas, algunos analizan las posibilidades del regreso del máximo torneo de este deporte a nuestro país.

¿Qué necesita México para ser sede del Mundial 2038?

De acuerdo con la FIFA, cada proceso de elección de sede cuenta con un documento de requisitos de organización (Hosting Requirements) que forma parte de la candidatura oficial. Estos lineamientos establecen las condiciones mínimas que deben cumplir los países interesados para garantizar que el torneo pueda desarrollarse con estándares internacionales en materia deportiva, operativa y de experiencia para los aficionados.

¿México necesitaría respaldo del gobierno para volver a ser sede del Mundial?

Uno de los primeros requisitos es que la candidatura cuente con respaldo oficial de los distintos niveles de gobierno. La FIFA solicita garantías relacionadas con seguridad pública, facilitación migratoria, aduanas, infraestructura, transporte, protección comercial, telecomunicaciones, servicios médicos y otros aspectos indispensables para el desarrollo del torneo.

Asimismo, el país anfitrión debe demostrar que cuenta con la capacidad para coordinar a las autoridades nacionales y locales durante todo el proceso de organización, desde varios años antes del inicio de la competencia.

Estadios e infraestructura

La FIFA también analiza la infraestructura disponible en las ciudades candidatas. Esto incluye aeropuertos con capacidad suficiente para recibir a miles de visitantes, redes de transporte terrestre eficientes, hoteles para selecciones, árbitros, personal de la organización, medios de comunicación y aficionados, además de centros de entrenamiento para cada selección participante.

Otro aspecto relevante es la conectividad tecnológica. Las sedes deben garantizar redes de telecomunicaciones robustas, suministro eléctrico confiable y servicios capaces de soportar la transmisión televisiva del torneo a todo el mundo.

¿Qué requisitos deben cumplir los estadios para ser sedes del Mundial 2038?

Aunque los requisitos específicos para cada Mundial se incluyen en los documentos de candidatura correspondientes, las Football Stadium Guidelines de la FIFA establecen los principios técnicos que sirven como referencia para el diseño, construcción y operación de recintos de nivel internacional.

Entre los principales aspectos destacan:

Terrenos de juego con dimensiones reglamentarias y áreas de seguridad alrededor de la cancha.

Excelente visibilidad desde todas las localidades para garantizar una experiencia adecuada para los espectadores.

Sistemas integrales de seguridad, control de accesos y rutas de evacuación para responder a cualquier emergencia.

Áreas específicas para jugadores, árbitros, cuerpos médicos y oficiales del partido.

Instalaciones destinadas a medios de comunicación y radiodifusores, incluyendo posiciones para cámaras, cabinas de comentaristas y zonas de trabajo para periodistas.

Espacios para hospitalidad, patrocinadores y autoridades.

Sistemas modernos de iluminación, energía, agua, sonido, tecnología de la información y conectividad.

Señalización clara para facilitar la circulación de espectadores y personal operativo.

Condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad.

Medidas de sostenibilidad ambiental durante el diseño, construcción y operación del inmueble.

La FIFA señala que estos lineamientos buscan ofrecer estadios seguros, funcionales y preparados para satisfacer las necesidades de todos los usuarios, desde futbolistas y árbitros hasta aficionados, medios de comunicación y personal de organización.