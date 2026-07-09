¿Cuál será el estadio de Cruz Azul para el Apertura 2026? ‘La Máquina’ podría volver a salir del Azteca

¿Dónde jugará Cruz Azul? | La Máquina analiza regresar al Estadio Ciudad de los Deportes. (Edgar Negrete Lira)

El futuro de Cruz Azul de cara al Apertura 2026 vuelve a estar rodeado de incertidumbre. Aunque el club mantiene un contrato vigente con el Estadio Azteca hasta 2031, diferencias con los administradores del inmueble abrirían la puerta a una nueva mudanza, por lo que el regreso al Estadio Ciudad de los Deportes toma fuerza.

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Cruz Azul apuntaría a volver al Estadio Ciudad de los Deportes para disputar el próximo torneo.

Claro Sports pudo saber que, aunque La Máquina mantiene contrato con el Estadio Banorte, hoy la posibilidad de regresar al Ciudad de los Deportes es muy alta pic.twitter.com/gndVZHIc2r — Claro Sports (@ClaroSports) July 8, 2026

De acuerdo con información de Claro Sports, la posibilidad de que ‘La Máquina’ dispute el próximo torneo en el Estadio Ciudad de los Deportes es muy alta. La razón estaría relacionada con desacuerdos entre la directiva celeste y la administración del ahora Estadio Ciudad de México, donde presuntamente se busca modificar algunas cláusulas del contrato ya firmado entre ambas partes.

Cruz Azul y su larga búsqueda de un hogar

La incertidumbre sobre la sede de Cruz Azul no es un tema nuevo. Desde que dejó Hidalgo para establecerse en la Ciudad de México a principios de la década de 1970, el club nunca ha contado con un estadio propio y ha cambiado de casa en distintas etapas de su historia.

Su primera gran sede en la capital fue el Estadio Azteca, donde jugó entre 1971 y 1996. En ese periodo vivió la etapa más exitosa de su historia al conquistar cinco títulos de Liga MX, una Copa MX, un Campeón de Campeones y dos Copas de Campeones de la Concacaf.

En 1996 se mudó al entonces Estadio Azul, hoy llamado Estadio Ciudad de los Deportes, inmueble donde permaneció hasta 2018. Aunque fue su hogar durante más de dos décadas, el club no consiguió levantar un campeonato de liga en ese recinto.

Posteriormente regresó al Estadio Azteca en 2018 y ahí consiguió romper una sequía de más de 23 años al coronarse campeón del Clausura 2021.

El peregrinar continuó rumbo al Mundial 2026

Las remodelaciones del Estadio Banorte para albergar la Copa Mundial de la FIFA 2026 obligaron a Cruz Azul a buscar sedes alternas.

Inicialmente, el equipo disputó partidos en el Estadio Ciudad de los Deportes durante 2024, aunque esa etapa fue breve. Más tarde intentó permanecer en el Estadio Olímpico Universitario, pero la UNAM rechazó su solicitud para extender el acuerdo durante el Clausura 2026.

Por ahora, el club no ha hecho un anuncio oficial sobre dónde disputará sus partidos como local el próximo torneo. Sin embargo, todo apunta a que Cruz Azul podría sumar un nuevo capítulo a su historial de mudanzas, situación que ha acompañado al equipo durante más de cinco décadas.