Francia y Marruecos vuelven a cruzarse en el mundial, tras la semifinal en Qatar 2022

Mundial de la FIFA 2026. El seleccionador de Francia Didier Deschamps sabe que Marruecos será un rival difícil al que enfrentará Francia este jueves en los cuartos de final. (Ángel Colmenares/EFE)

Las selecciones de Francia y Marruecos abrirán los cuartos de final del Mundial de Futbol 2026, en un enfrentamiento que estará enmarcado por el ímpetu de revancha de la selección del norte de África.

Marruecos hizo historia hace cuatro años en Qatar al convertirse en el primer equipo del continente africano en alcanzar las semifinales en la historia del torneo. Ese duelo acabó con una inapelable victoria 2-0 de Les Bleus, los entonces campeones del mundo que acabaron sucumbiendo por penales en la final contra Argentina.

Ante el único equipo de África que sigue en carrera en Norteamérica, Francia quiere confirmar este jueves en las afueras de Boston sus credenciales de favorita para colocarse entre los cuatro mejores por tercer Mundial consecutivo.

El seleccionador francés Didier Deschamps espera un partido muy distinto al trámite áspero que fue el choque contra Paraguay en la ronda de octavos de final, resuelto con un gol de penal Kylian Mbappé en el segundo tiempo.

Didier Deschamps ve a Marruecos a un equipo ganador

“El perfil de Marruecos no es el de Paraguay”, ha dicho Deschamps. “Es un equipo excelente, realmente magnífico, con individualidades de primer nivel. No están aquí para jugar por jugar. Están aquí para ganar”.

“Les gusta tener el balón, atacar y marcar goles”, añadió. “Tenemos que estar preparados, rendir al máximo y dar lo mejor de nosotros mañana contra este gran equipo”.

FIFA World Cup 2026. Michael Olise deberá cuidarse de no recibir otra tarjeta amarilla, ya que la FIFA rechazó la apelación a la amonestación que recibió ante Paraguay. (EFE)

FIFA rechaza la apelación de amarilla de Olise

Deschamps confirmó que la apelación que los franceses sometieron por controversial tarjeta amarilla mostrada al astro Michael Olise durante la victoria en octavos de final del Mundial ante Paraguay fue rechazada el miércoles por la FIFA.

“No hubo ningún cambio en lo que respecta a la tarjeta amarilla de Olise”, señaló Deschamps. “Recibimos la decisión de la FIFA de que se mantenía la tarjeta amarilla”.

Esto significa que, si Olise recibe otra amarilla el jueves, sería suspendido para un posible partido de semifinales, ya sea contra España o Bélgica.

Francia se prepara para su cuarta aparición consecutiva en cuartos de final de la Copa del Mundo.

Con una victoria, Francia se convertiría en la tercera nación en alcanzar las semifinales en tres torneos consecutivos, uniéndose a Alemania (cuatro de 2002 a 2014 y tres de 1982 a 1990) y Brasil (tres de 1994 a 2002).

Kylian Mbappé y la polémica con senadora paraguaya

FIFA World Cup 2026. Didier Deschamps dice que Kylian Mbappe es fuerte y está a un gran nivel, que no le afecta nada. (WILL OLIVER/EFE)

Deschamps también salió al paso de cuestionamientos sobre si el astro Kylian Mbappé podría verse afectado por la polémica desatada por los insultos proferidos en su contra por una senadora paraguaya. El delantero del Real Madrid respondió a los mismos

“Kylian es fuerte y no le afecta nada de lo que se dice. Está en lo suyo”, dijo Deschamps. ”No le importa nada y está a un gran nivel”.

Fiscales franceses han abierto una investigación por insulto público agravado e incitación al odio o a la violencia por los improperios formulados por Celeste Amarilla, senadora del Partido Liberal Radical Auténtico de Paraguay, en su cuenta de X, después de que Mbappé convirtió el penal decisivo el sábado, en la victoria sobre Paraguay.

Amarilla se burló de los orígenes, la crianza, la educación y la apariencia del capitán francés.