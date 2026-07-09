Francia vs Marruecos: pronóstico, análisis y posibles alineaciones del partido de cuartos de final

Francia vs Marruecos | Mundial 2026 El ganador de este partido será el primero en las semifinales y esperará al vencedor entre España y Bélgica.

Ya sólo quedan ocho equipos en competencia por el Mundial 2026 y el día de hoy iniciarán los cuartos de final. Francia, una de las máximas favoritas, marcha con paso perfecto y con su histórico goleador, Kylian Mbappé luchando por una nueva bota de oro. Su rival será Marruecos, el único representante del futbol africano que queda ahora en el torneo y que quiere regresar a las semifinales para confirmar que están en el máximo nivel luego de dejar fuera a uno de los anfitriones de esta edición.

Después de un día de descanso, regresan las emociones de la Copa del Mundo y únicamente con ocho partidos ya por delante. La recta final del certamen mantiene a Argentina, los vigentes campeones del mundo luego de un resultado polémico en los octavos de final. Por su parte, también tenemos a Francia, actual subcampeón persiguiendo lo que sería su tercera final de forma consecutiva. España, favorito por parte de la simulación del videojuego oficial y vigente campeón de Eurocopa. Noruega, el nuevo equipo sensación guiado por Erling Haaland y con una de las aficiones más carismáticas de este año. A ellos se suman Inglaterra, Suiza y Marruecos para ir en busca de las semifinales

Pronóstico del Francia vs Marruecos | Mundial 2026, Cuartos de final

Según sitios especializados en análisis y estadísticas, las probabilidades están de la siguiente manera:

Triunfo de Francia: 59.8%

Empate: 23.4%

Triunfo de Marruecos: 16.8%

¿Quién avanzará a las semifinales del Mundial 2026?

Francia: 76.3%

Marruecos: 23.7%

Análisis del Francia vs Marruecos | Mundial 2026, Cuartos de final

Estos dos equipos se reencuentran en una Copa del Mundo luego de haber disputado las semifinales en Qatar 2022 en la cancha del Estadio Al Khor. El cuadro europeo se impuso con marcador de 2-0 con goles de Theo Hernández y de Randal Kolo Muani en aquella ocasión. Ahora, los ‘Leones del Atlas’ van en busca de una revancha que los coloque de nueva cuenta en una antesala de la gran final y dentro de los cuatro mejores selecciones del mundo.

Francia ha respondido a las expectativas de favorito para ganar la Copa del mundo, siendo uno de los equipos que mejor se ha visto a lo largo de este torneo. El equipo ‘galo’ marcha con un paso perfecto de cinco victorias de forma consecutiva, la más reciente ante un defensivo Paraguay que se quedó cerca de llevarlos a los tiempos extras.

El equipo europeo cuenta con una unidad ofensiva encabezada por Kylian Mbappé, quien marcha segundo en la tabla de goleo individual con ocho anotaciones. Además, está acompañado de Désiré Doué, Michael Olise y Ousmane Dembélé. El equipo que dirige Didier Deschamps se divide constantemente dejando espacios en el medio campo y dejando a los atacantes hacer su ‘magia’, lo que a veces puede ser contraproducente cuando los contenciones descuidan la zona defensiva.

Por su parte, Marruecos se mantiene invicto en este torneo y aunque ha tenido algunos altibajos, también ha demostrado una capacidad importante para resolver los partidos. La selección africana juega con un 4-2-3-1 que apuesta por momentos de presión en la salida para poder generar errores del rival y tener oportunidades de gol, una estrategia que les ha rendido frutos ante equipos como Brasil o Canadá. Sin embargo, deberán tener en cuenta el desgaste físico que esto implica. Otra mala noticia, es que no podrán contar con su delantero Ismael Saibari, quien salió lesionado del partido de octavos de final.

La clave para el equipo francés será la eficiencia en medio campo y la ofensiva para evitar perder balones que los pongan en riesgo al contragolpe y seguir apelando al talento de sus delanteros para poder llevarse el boleto a las semifinales. Por su parte, Marruecos necesitará ponerse al frente en el marcador antes que sus rivales si quiere obtener el control del partido y ponerlo en una situación favorable para su causa.

Posibles alineaciones del Francia vs Marruecos | Mundial 2026

Francia: Mike Maignan, Lucas Digne, William Saliba, Dayot Upamecano, Joules Koundé, Adrian Rabiot, Manu Koné, Désiré Doué, Michael Olise, Osumane Dembélé, Kylian Mbappé.

Marruecos: Bono, Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Moussair Mazraoui, Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Soufiane Rahimi