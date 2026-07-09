Sir George Thomas

. Sir George Alan Thomas.

Hay anécdotas en la historia del ajedrez que parecen inventadas, y la de Sir George Alan Thomas es una de ellas: durante un tramo de su vida fue, simultáneamente, uno de los mejores jugadores de ajedrez, bádminton y tenis de Inglaterra. No se trata de un aficionado versátil, sino de un competidor de élite real en las tres disciplinas al mismo tiempo, algo que ningún otro deportista del siglo XX pudo replicar.

Nacido en Constantinopla en 1881, Thomas aprendió ajedrez de su madre, quien ganó el primer torneo femenino de Hastings en 1895. A los quince años venció a Emanuel Lasker, entonces campeón mundial, en una exhibición simultánea. Pero su talento no se detuvo ahí: en 1923, el mismo año en que se coronó Campeón Británico de ajedrez, también ganó el campeonato británico de bádminton. Terminaría acumulando 21 títulos en el All-England Championship —el récord histórico del torneo— incluyendo cuatro campeonatos individuales consecutivos entre 1920 y 1923.

UNA CRIATURA SIN PARANGÓN

En el tenis, disputó Wimbledon durante veinte años (1906-1926) y en 1911 llegó a cuartos de final de individuales y semifinales de dobles masculino.

Su legado ajedrecístico tampoco fue menor: en Hastings 1934/35 terminó empatado en primer lugar junto a Max Euwe y Salo Flohr, superando a Capablanca y Botvinnik, a quienes derrotó en partidas individuales. Fue Campeón Británico dos veces (1923 y 1934) y recibió el título de Maestro Internacional en 1950.

Quizás lo más revelador de Thomas no sea su palmarés, sino su reflexión sobre el propio ajedrez: llegó a describirlo como “una criatura sin parangón”, capaz de obsesionar a sus practicantes como ningún otro juego. Viniendo de alguien que dominó tres deportes distintos, el comentario tiene un peso particular —y sigue siendo, casi un siglo después, una de las mejores definiciones del hechizo que ejerce el tablero.

Thomas - Botvinnik

Hastings 1934/35

1.e4 c5 2.Cf3 e6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Ad3 Cc6 6.Cxc6 dxc6 7.Cd2 e5 8.0–0 Dc7 9.b3 Ac5 10.Ab2 Ag4 11.Ae2 h5?! (La jugada favorita de la computadora, pero cuando la hace un humano casi nunca funciona)

12.Cc4 Td8 13.De1 Cd7 14.Axg4 hxg4 15.b4?! Ae7? (No es tan fácil calcular 15….Ad4! 16.c3 Nb6 17.Cd2 Ca4!)

16.Td1 Th5? 17.f3? gxf3 18.Txf3 Cf6 19.Txd8+ Dxd8 20.h3 Cd7 21.a3 Dc7 22.De2 Tg5 23.Ac1 Tg6 24.Td3 b5 25.Ce3 Td6 26.Cf5 Txd3 27.Dxd3 Af8 28.Ae3 g6 29.Ch4 Cb6 30.Axb6 Dxb6+ 31.Rf1 a5 32.c3 Dc7 33.Cf3 Ad6 34.Cd2 Re7 35.Cb3 a4 36.Cd2 c5 37.Re2 Db6 38.Cf1 Dc6 39.Ce3 Db7?

(Da tablas 39….Rf8 40.Cd5 cxb4 41.cxb4 Dc1)

40.Cd5+ Rf8 41.Df3? Ae7 42.Dg3 Db8 43.De3 cxb4?? (….Dd6)

44.cxb4?? (Incomprensible que Sir George Thomas no hay elegido 44.Dh6+ Re8 45.Dh8+ Af8 46.cxb4)

44….Re8? 45.Dd3? Rf8 46.Cc3?? (46.Dc3) Db6 47.Dxb5 Dg1 48.Rf3

Tablas

. .

Ah4?? (Todo menos permitir el cambio de damas)

49.Dc5+ Dxc5 50.bxc5 Re8 51.Cxa4 Rd7 52.Cb2 Ae1 53.Rg4 Ac3 54.Cd3 Re6 55.h4 Ad4 56.a4 Ac3 57.Rf3 Aa5 58.g4 Rf6 59.h5 gxh5 60.gxh5 1–0

Una partida plagada de errores.