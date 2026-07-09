España y Bélgica chocan por un boleto a semifinales; La Roja asume el reto y los Diablos Rojos apelan a la sorpresa

JUVENTUD Y EXPERIENCIA. Jamin Yamal y Romelu Lukaku, lo mejor de dos generaciones.

Después de superar con autoridad su compromiso de octavos de final ante Portugal, España se presenta en Los Ángeles con una de sus plantillas más completas y en un entorno de optimismo controlado. Así lo dejó claro el seleccionador Luis de la Fuente, quien aseguró que el combinado ibérico arriba a esta instancia en condiciones inmejorables.

“Llegamos en una situación ideal”, afirmó el estratega español al destacar que dispone de prácticamente todos sus futbolistas en buen estado físico y con un nivel de confianza creciente conforme avanza la competencia.

El técnico subrayó que el recorrido de su equipo merece reconocimiento y rechazó cualquier exceso de confianza pese a que muchos sitúan a España entre los favoritos al título.

“No tengo ningún miedo o temor de decir si eres favorito. No garantiza nada. En este partido no hay favoritos porque incluso haciendo las cosas mejor que el rival puedes perder”, señaló.

UNA HISTORIA PENDIENTE EN LOS MUNDIALES

El choque ante Bélgica también trae recuerdos para el futbol español. En el Mundial de México 1986, los belgas eliminaron a España en una dramática tanda de penaltis, episodio que De la Fuente aún recuerda con claridad.

“Me acuerdo de aquel día, fue triste. Te deja fuera del Mundial. Los penaltis que fallan son los que los tiran y hay que ser valiente”, comentó el seleccionador.

Ahora, cuarenta años después, La Roja busca escribir una historia distinta y avanzar a unas semifinales mundialistas que históricamente han sido una barrera complicada para el conjunto español.

A pesar de que Francia ya espera rival tras eliminar a Marruecos, De la Fuente evitó cualquier distracción.

“Francia no existe para nosotros. Nuestro presente y nuestro futuro es Bélgica”, sentenció.

LAMINE YAMAL, LA CARTA QUE PUEDE DESEQUILIBRAR

Uno de los focos está puesto sobre Lamine Yamal, quien todavía no ha mostrado toda su capacidad ofensiva en el torneo, aunque para De la Fuente su gran actuación está cerca.

“El mejor Lamine Yamal está por llegar. Va a dar el nivel ofensivo que tiene y ojalá sea mañana”, aseguró.

También dejó abierta la posibilidad de modificaciones en el once inicial, aclarando que cualquier ajuste responderá exclusivamente a cuestiones tácticas para neutralizar a Bélgica y no al rendimiento individual de los jugadores.

BÉLGICA ACEPTA EL DESAFÍO

Del otro lado se encuentra una selección belga que ha llegado a cuartos de final contra los pronósticos de diversos analistas, pero que se niega a entregar la eliminatoria antes de disputarla.

El seleccionador Rudi García reconoció la jerarquía de España, aunque transmitió plena confianza en las capacidades de su equipo.

“Muchos consideran que nos van a eliminar, pero yo confío mucho en nosotros, en que estaremos en semifinales”, aseguró.

El técnico francés admitió que España posee mayores argumentos colectivos y un estilo consolidado basado en el control del balón, pero advirtió que Bélgica buscará competir con sus propias armas.

“Estamos enfrentándonos a una selección más fuerte que nosotros, pero vamos a defendernos con alma, vida y corazón para seguir adelante”, afirmó.

La buena noticia para los Diablos Rojos es la recuperación de Kevin De Bruyne, disponible para el encuentro después de superar las molestias que le impidieron participar en el duelo anterior. La única baja sensible será Amadou Onana, ausencia que García calificó como “una pérdida enorme”.

LUKAKU LIDERA LA REBELDÍA BELGA

La voz de la experiencia en Bélgica la puso Romelu Lukaku, máximo goleador histórico de la selección, quien dejó claro que su equipo no viajará al estadio con mentalidad derrotista.

“Si hemos llegado a este nivel no vamos a jugar para perder e irnos a casa”, afirmó el delantero.

Lukaku elogió la fortaleza de España, resaltando la inteligencia de sus futbolistas y la profundidad que generan jugadores como Ferrán Torres, pero insistió en que Bélgica cuenta con recursos suficientes para competir.

“España es un equipo muy completo. Por eso tenemos que hacer el partido perfecto”, explicó.

El atacante también destacó el estado anímico y físico del grupo, convencido de que los Diablos Rojos tienen argumentos para dar la campanada en uno de los cruces más atractivos de los cuartos de final.

Duelo de estilos por un lugar entre los cuatro mejores

El enfrentamiento presenta el contraste entre la propuesta de posesión, presión y control de España, frente a una Bélgica que buscará aprovechar la calidad de futbolistas como De Bruyne y Lukaku para castigar cualquier espacio.

La Roja llega respaldada por su condición de aspirante al título y por el crecimiento mostrado durante el torneo. Bélgica, en cambio, asume el papel de desafiante, aferrada a la experiencia de su generación y a la convicción de que todavía puede escribir un capítulo memorable.

Con el pase a semifinales en juego, ambas selecciones prometen un partido de alta intensidad en el que España intentará confirmar su candidatura al campeonato, mientras Bélgica buscará demostrar que los pronósticos también están para romperse.

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