¡Vive la France!

FIFA World Cup 2026 France vs Morocco - Quarter-Final Kylian Mbappe (Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo)

Francia confirmó su candidatura al título de la Copa del Mundo con una actuación contundente y autoritaria al derrotar 2-0 a Marruecos en los cuartos de final. Los dirigidos por Didier Deschamps controlaron el encuentro de principio a fin, neutralizaron por completo las virtudes del conjunto africano y se instalaron con autoridad en las semifinales del torneo.

Lo que prometía ser un duelo equilibrado terminó convirtiéndose en un monólogo francés. Los Leones del Atlas nunca pudieron desarrollar el futbol dinámico y competitivo que los había llevado hasta esta instancia, superados por la intensidad, la calidad y la presión constante de los campeones del mundo.

Mbappé rompió el partido

Desde los primeros minutos, Francia dejó claro quién mandaba sobre el terreno de juego. Aunque Yassine Bounou evitó la caída de su portería en varias ocasiones, el asedio francés fue constante y terminó encontrando recompensa en la segunda mitad.

Al minuto 60 apareció Kylian Mbappé, la gran figura de los Bleus. El delantero recibió dentro del área y, rodeado por varios defensores, encontró el espacio para definir y abrir el marcador. El gol tuvo un efecto devastador para Marruecos, que hasta entonces había resistido con orden defensivo.

La anotación derrumbó anímicamente al conjunto africano, incapaz de reaccionar ante un rival que mostró una superioridad evidente en todas las líneas.

Un candidato que asusta

Con Marruecos obligado a adelantar líneas, Francia encontró más espacios y sentenció el encuentro apenas seis minutos después. Una veloz transición ofensiva culminó con un potente disparo de Ousmane Dembélé, quien firmó el definitivo 2-0 y aseguró el boleto a semifinales.

Más allá del resultado, lo que dejó la impresión de una selección destinada a pelear por la corona fue su capacidad para anular a un rival que había sorprendido al mundo durante el torneo. Marruecos apenas generó peligro y registró su primer disparo a puerta hasta los minutos finales, reflejo del dominio absoluto francés.

Con Mbappé liderando el ataque y una estructura sólida en todas sus líneas, Francia emerge como la gran favorita para conquistar el Mundial, enviando un mensaje contundente a sus próximos adversarios: los Bleus están decididos a repetir la gloria.