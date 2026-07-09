México y Gran Bretaña disputarán medalla de oro en la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Madrid

Copa del Mundo de Tiro con Arco Madrid 2026. Ximena Estrada y Miguel Becerra compiten juntos por primera vez en una Copa del Mundo y buscan hacer historia. (Coa)

México aseguró su segunda medalla en la cuarta Copa del Mundo de Tiro con Arco Madrid 2026, luego de que el equipo mixto de arco compuesto llegó a la final, para disputar con su similar de Gran Bretaña, la medalla de oro el próximo sábado.

Los mexicanos Ximena Estrada y Miguel Becerra, que por primera vez compiten juntos en una Copa del Mundo, se clasificaron a la final después de ganar en flecha de desempate 158 (20)-158 (19) al dueto de Turquía, integrado por Hazal Burun y Batuhan Arkaoglu.

Superaron dos desempates rumbo a la final

Este duelo de semifinales no fue el único de desempate, ya que también los mexicanos enfrentaron la misma situación frente a la India en los cuartos de final después de un marcador de 153 (20)- 153 (19). Antes de eso habían superado por 154-153 a China Taipéi y por 152-151 a Puerto Rico.

Los británicos Ella Gibson y Ajay Scott también avanzaron después de superar un desempate en la segunda ronda a Italia, luego de un marcador de 155 (20)- 155 (19). En cuartos de final eliminaron por 157-156 a China, en semifinales también superaron en desempate a Dinamarca 156-156.

Se anticipa una final reñida

Por la manera como llegan a la final los duetos de México y Gran Bretaña se anticipa que será una lucha muy reñida por la medalla de oro en el equipo mixto de arco compuesto. Esta prueba será olímpica por primera vez en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

En la jornada del sábado, México también disputará la medalla de oro por equipos en arco compuesto con Miguel Becerra, Elías Reyes y Rodrigo Olvera frente a los representantes de Dinamarca.