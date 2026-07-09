Rory McIlroy se coloca entre los punteros al iniciar el Abierto de Escocia

Genesis Scottish Open. Rory McIlroy durante su primer recorrido en The Renaissance Club en Escocia. (@DPWorldTour)

Rory McIlroy, dos del mundo, inició jugando cómodo en el Abierto de Escocia, se colocó en el grupo de cinco líderes junto a Tom Kim, Berd Wiesberger, Patrick Cantlay y Ramsus Hojgaard, todos con ronda de 65 golpes (-5) en el Renaissance Club que se localiza en la costa de las Islas Británicas.

Mal le fue al español Jon Rahm, quien firmó ronda de tres sobre par. Mientras Scottie Scheffler, el líder mundial, con su 68 (-2) se localiza en el Top 30, cerca de poder alcanzar a los punteros en las rondas restantes.

McIlroy disfrutó de la comodidad de competir en su continente y más jugando en el tipo de campos de golf (links) donde se enamoró de este deporte. Torneo que le sienta bien previo al Abierto Británico.

El norirlandés que comenzó por el hoyo 10, encadenó tres birdies con bogeys en el 10 y el 18 antes de que un eagle en el 1 que realmente le dio vida a su ronda. Luego, en los hoyos siete y ocho, mejoró aún más su juego, uniéndose a los líderes iniciales con cinco bajo par en el primer día.

Rory conectó un eagle en su ronda

“Sentí que le pegué muy bien a la bola desde el tee, algo que ya había notado en Shinnecock (EU) hace un par de semanas. Jugué bien los pares cinco. Un putt me dio un eagle y dos birdies con dos putts. Eso siempre ayuda”, dijo McIlroy.

“En definitiva, es bueno jugar mi primera ronda de golf competitivo en un campo links, y obviamente es un gran comienzo para el torneo”, añadió.

Una tarjeta similar a la de Rory de 65 golpes, firmaron Tom Kim (KOR), Berd Wiesberger (AUT), Patrick Cantlay (EU) y Ramsus Hojgaard (DIN). Estos cinco competidores superan por un impacto a otro grupo de siete jugadores, entre ellos el estadounidense Brooks Koepka y el español Ángel Ayora.

Más abajo con ronda de 68 (-2) están Scottie Scheffler, el noruego Viktor Hovland; otro de los jugadores que disfrutan de jugar en los campos de golf links, el estadounidense Patrick Reed, líder del DP World Tour y el colombiano Nico Echavarría, también comparten el mismo score con una veintena de jugadores.

Jon Rahm no pudo sacar ronda bajo par

El español Jon Rahm, líder en la gira LIV Golf y quien vuelve al Abierto de Escocia desde el 2022 no se pudo adaptar al recorrido, apenas pudo embocar dos birdies en los hoyos 15 y 16 por cinco bogeys, que los dejan con (+3) nervios para poder librar el corte este viernes en el torneo que es antesala del Abierto Británico.

Su connacional David Puig también tuvo una ronda complicada y firmó un 75 (+5) y se localiza en los últimos sitios de la clasificación.