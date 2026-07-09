¿Quién transmitirá el Mundial 2030? Televisoras y plataformas comienzan competencia por los derechos de la próxima Copa del Mundo

Mundial 2030 ¿Dónde lo transmitirán? (cuartoscuro y Pexels)

Plataformas como Netflix y YouTube se encuentran en disputa por adquirir los derechos de transmisión para los próximos Mundiales.

¿Dónde se podrá ver la próxima Copa del Mundo?

Según reporta el periodista Alex Sherman para CNBC, compañías como Netflix, Disney y Alphabet (dueña de YouTube) buscan adquirir los derechos para transmitir los próximos mundiales de 2030 y 2034.

Actualmente en Estados Unidos, los derechos están divididos entre Fox para la transmisión en inglés y Telemundo para la transmisión en español. La compañía que adquiera los derechos pasaría los partidos en ambos idiomas. La decisión de venderlos en conjunto fue anunciada por la FIFA a inicios de este año. Hasta ahora se habían manejado por separado.

Se piensa que otras empresas como Apple, dueña de los derechos para partidos de la MLS, y Amazon, emisora de los partidos de la UEFA, también entrarán a las negociaciones.

Una adquisición de este tipo representaría un gasto considerable pero también generaría buenas ganancias a la larga. Estiman que estas compañías están presupuestando de 1,500 a 2,000 millones de dólares con el fin de adquirir los derechos.

La última negociación por los derechos de la justa futbolística, en que se otorgaron los derechos a Fox y Telemundo, fue en 2011, antes del crecimiento exponencial de las plataformas de streaming como fuente principal de entretenimiento.

Queda por ver si los gigantes de streaming también buscarán cruzar la frontera y desafiar a Televisa, dueña de la plataforma ViX, y TV Azteca, compañías que poseen los derechos para los partidos del actual Mundial en México.

FIFA tendrá pláticas con posibles socios en algún punto de los próximos tres meses.