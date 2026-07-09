México vs Inglaterra rompe récord de audiencia en el país: ¿Cuántas personas vieron el partido de octavos de final?

El partido más visto en México Mundial 2026 El intenso duelo por el pase a cuartos de final entre México e Inglaterra registró una cifra impresionante de audiencia, posicionándose como el partido más visto del siglo en la historia de la Copa Mundial FIFA.

A pesar de la derrota que México sufrió ante Inglaterra en el partido de octavos de final el domingo 5 de julio, el país anfitrión del Mundial FIFA 2026 —quien compartió el torneo con Canadá y Estados Unidos— se mantiene en las noticias tendencia del deporte, ya que el intenso encuentro de la Selección Mexicana contra el conjunto británico registró una impresionante cifra de audiencia, convirtiéndose en el partido más visto del siglo en el país.

Los datos que respaldan el nuevo récord señalan una audiencia promedio de 60 millones de espectadores y espectadoras en el país, mientras que a nivel internacional logró una audiencia de 105 millones; esta hazaña marca la cuarta vez que el récord de México se ha roto durante este torneo.

Récord de audiencia en el país por el México vs Inglaterra: ¿cuántas personas lo vieron?

La coordinadora del Mundial 2026 en México, Gabriela Cuevas Barrón, confirmó que el enfrentamiento México vs Inglaterra de octavos de final se convirtió en el partido más visto del siglo en la historia del país, registrando una cifra de 60 millones de personas espectadoras; la cantidad equivaldría a casi la mitad de los 130 millones de habitantes mexicanos y mexicanas.

“Todo el país se unió para apoyar a nuestra selección, además, en cuatro ocasiones rompimos nuestro propio récord de audiencia”, expresó la funcionaria.

En su paso por el torneo presente, la Selección Mexicana superó su hazaña de audiencia de forma escalonada de acuerdo a su ascenso en el Mundial 2026, sin embargo, fue su último encuentro en la competencia el que logró llevar la audiencia a una cifra sin precedentes.

“El partido México-Inglaterra fue el más visto del siglo con prácticamente 60 millones de espectadores y espectadoras”, afirmó Cuevas a través de un video compartido en sus redes sociales.

Por otra parte, la funcionaria también precisó que las tres sedes de la Copa del Mundo 2026 en el país —CDMX, Guadalajara y Monterrey— generaron una derrama económica superior a 50 mil millones de pesos.

Récord de asistencia en estadios de México en el Mundial 2026

El enfrentamiento del Tricolor contra Inglaterra por el pase a cuartos de final en la Copa Mundial FIFA 2026 se jugó ante poco más de 80,000 aficionados en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca), con una hora de ratraso por la tormenta.

De acuerdo con cifras de la FIFA, 789,766 aficionados y aficionadas asistieron a los 13 partidos que se disputaron en México durante el torneo, desde su inauguración el 11 de junio hasta el último encuentro del domingo 5 de julio, donde la Selección Mexicana cayó ante los británicos.

El Estadio CDMX encabeza la lista con 404,120 asistentes al albergar los partidos de México contra Sudáfrica y Chequia en Fase de Grupos, Ecuador en los dieciseisavos de final e Inglaterra en octavos; además, fue el escenario para el encuentro entre Colombia y Uzbekistán.

Con el partido número 1,000 de la historia de los Mundiales, Japón vs Túnez, y los enfrentamientos de Suecia vs Túnez, Sudáfrica vs Corea del Sur y Países Bajos vs Marruecos en dieciseisavos de final, el Estadio Monterrey recibió recibió 204,716 aficionados y aficionadas.

Finalmente, Estadio Guadalajara completó la cifra general de asistentes con 180,930 de personas al ser sede del España vs Uruguay, el México vs Corea del Sur, Colombia vs RD del Congo y Corea del Sur vs Chequia.