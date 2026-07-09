Isaac del Toro colabora a la explosiva victoria de Pogacar en la etapa 6 del Tour de Francia

Tour de Francia Etapa 6. El mexicano Isaac del Toro ha sido una vez más el aliado perfecto para el doble campeón del mundo Tadej Pogacar, quien se llevó una explosiva victoria en la etapa 6 del Tour de Francia. (EFE)

Con un ataque demoledor a cuatro kilómetros de la cumbre Tadej Pogačar desató la locura en la etapa 6 del Tour de Francia, el esloveno destrozó la resistencia de Jonas Vingegaard gracias a Isaac Del Toro. Su ofensiva no solo sirvió para doblegar a su gran rival, sino para triturar por más de dos minutos el récord de 2023, fijando la nueva marca en 43:12 en el mítico ascenso Tourmalet.

Tras un trabajo impecable del UAE Team Emirates-XRG, el esloveno dinamitó la carrera marchándose en solitario, aunque el danés Vingegaard intentó mantener el pulso en un principio, Pogacar terminó por imponer su ley: coronó la cumbre deteniendo el tiempo de ascensión en unos estratosféricos 43:12, rebajando el récord anterior en 2′25″ para reescribir, una vez más, la historia del Tourmalet.

Tour de Francia- Etapa 6 Tadej Pogacar del UAE Team Emirates XRG celebra su entrada a la meta en la etapa 6 del Tour de Francia de 186.2 km de recorrido entre Pau a Gavarnie-Gedre, Francia. (GUILLAUME HORCAJUELO/EFE)

Es la primera vez en toda su carrera que Pogacar se corona el Tourmalet en solitario y en cabeza una hazaña doble, ya que se convierte en el primer maillot arcoíris de la historia en pasar en primer lugar por la mítica cima.

El esloveno suma su 23.ª victoria de etapa en el Tour de Francia, que le ayudó a recuperar el control de la carrera y minar la moral de sus rivales tras apenas seis días de competencia.

Esta vez el doble campeón del mundo cruzó la meta con 2’38” de ventaja sobre su principal rival, Vingegaard, y recuperó el codiciado maillot amarillo.

Tour de Francia -Etapa 6 Así, exhausto quedó Pogacar tras atacar el Col del Tourmalet, una de las cimas más míticas del ciclismo mundial en territorio francés. (Agencia EFE)

“Diría que esta está entre las cinco mejores de mis victorias en el Tour de Francia”, indicó Pogacar. “Es una victoria increíble y, sin duda, una de las más dulces. No estaba calculando segundos ni minutos; solo quería ir a tope hasta la meta. Sabía que iba a ser un buen día”.

Isaac del Toro asciende al tercer sitio en la general

Su compañero de equipo, el mexicano Isaac del Toro, fue tercero, a 2:57 del ritmo, por delante de Remco Evenepoel y Paul Seixas. En la general, Vingegaard está a 2:42 de Pogacar, con del Toro en la tercera posición.

El Col del Tourmalet es una de las cimas más míticas del ciclismo mundial, un santuario sagrado no solo para el Tour de Francia, sino para todo el pelotón internacional. Su leyenda es tan inmensa como su asfalto, siendo el coloso más transitado de la historia tanto por la vertiente de Sainte-Marie-de-Campan como por la de Luz-Saint-Sauveur.

Clasificación General del Tour de Francia 2026

1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) - 21:11′57′'

2. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) +02′42″

3. Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG) +03′27″

4. Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - Hansgrohe) +03′30″

5. Juan Ayuso (Lidl-Trek) +03′34″

6. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) +03′55″

7. Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - Hansgrohe) +04′00″

8. Lenny Martinez (Bahrain Victorious) +04′21″

9. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) +04′57″

10. Mathias Vacek (Lidl-Trek) +07′10″