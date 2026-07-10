¿Cuándo juega Noruega vs Inglaterra? Fecha y horario para ver a Haaland en el Mundial (Cuartoscuro)

El Mundial 2026 está en su fase de cuartos de final y todos los aficionados al balompié esperan conocer quiénes serán los contrincantes que se tendrán que enfrentar en la última ronda para poder avanzar a la final.

Tras la derrota de Brasil ante Noruega, en octavos de final, los noruegos demostraron su capacidad para continuar en este torneo, pasando por primera vez en muchos años a cuartos de final.

Inglaterra llegó a esta etapa gracias a que derrotó a el Tri 2-3 en el Estadio Ciudad de México el pasado 5 de julio, con lo cual la escuadra inglesa celebró su onceavo pase a los cuartos de final en un Mundial. Aunque uno de sus jugadores estrellas, Jarel Quansah, quedará fuera de los siguientes dos partidos gracias a su expulsión durante el encuentro en la CDMX.

¿Dónde se jugará el Noruega vs. Inglaterra?

Por lo cual, los jugadores de Noruega e Inglaterra se enfrentarán en el estadio de Miami, en Florida, el cual será testigo de uno de los duelos más esperados por la afición mundialista, donde estos dos equipos competirán para obtener su pase a semifinales.

Estos equipos se verán las caras después de casi 12 años de no pisar una cancha juntos, por lo que hace a este encuentro uno de los más esperados de este evento mundialista y lo podrás ver el día sábado 11 de julio.

¿A qué hora juegan la selección de Noruega contra Inglaterra?

Los aficionados mexicanos podrán sintonizar el partido de Haaland en punto de las 15:00 horas, centro de México, a través de los canales digitales y de televisión abierta.

El encuentro entre ingleses y noruegos se transmitirá por televisión abierta en México

Azteca 7, Canal 5

TUDN, VIX Premium

Durante este encuentro mundialista, Erling Haaland, de la selección vikinga, se ha convertido en una de las figuras más visibles para todo el mundo y se encuentra en el número 3 de la tabla de goleadores del Mundial 2026, compitiendo con algunos de los mejores futbolistas de la historia del balompié, Kylian MBappé y Lionel Messi.