Francia vs España: ¿Cuándo y a qué hora se juega la primera semifinal del Mundial 2026?

España vs Francia Kylian Mbappé y Lamine Yamal se enfrentan en la semifinal del Mundial

El Mundial 2026 ya tiene su primera semifinal confirmada con el partido entre Francia y España. El equipo francés llega a esta instancia con un paso perfecto de cinco victorias y se mantiene colocado como uno de los máximos favoritos al título. ‘Les Bleus’ podrían llegar a su tercera final consecutiva de Copa del Mundo, algo que sólo han conseguido Alemania y Brasil.

¿Cuándo se juega el Francia vs España?

El camino para conocer al Campeón del Mundo de esta edición 2026 está cada vez más cerca de concluir. Después de los dos primeros partidos de cuartos de final, Francia y España estarán compitiendo por el primer boleto a la gran final.

Este juego se disputará el próximo martes 14 de julio a las 13:00 horas (CDMX) en la cancha del Dallas Staiudm, tradicionalmente hogar de los Dallas Cowboys

Francia sigue demostrando su poderío en este deporte tras conseguir una nueva semifinal. Esta selección nacional ya logró disputar las finales de 2018 (quedando subcampeón) y la de 2022 (perdiendo ante Argentina). Ahora, podría llegar por tercera ocasión consecutiva y buscar su tercer título Mundial.

Por su parte, España ha sido la mejor defensa de este torneo, imponiendo un nuevo récord de 650 minutos sin recibir anotación en una Copa del Mundo. El equipo ibérico también es señalado como uno de los favoritos para salir campeón luego de ser el señalado por la simulación del videojuego oficial como el probable ganador.