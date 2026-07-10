¿Sí se jugará un Inglaterra vs México en Wembley? Esta es la razón por la que se habla de un amistoso en Fecha FIFA

¿México vs Inglaterra en Wembley? La FA analiza un amistoso tras el Mundial 2026. (Moisés Pablo Nava)

La posibilidad de volver a ver un México vs Inglaterra ha comenzado a tomar fuerza, luego de que trascendiera que la Federación Inglesa de Futbol (FA) pudiera contemplar organizar un partido amistoso entre ambas selecciones en el estadio de Wembley, tras el éxito que dejó su enfrentamiento en los Octavos de Final de la Copa del Mundo.

De acuerdo con Daily Mail Sport, la organización estudia activamente invitar a la Selección Mexicana a Londres para disputar un amistoso en un próximas fechas, siempre y cuando el calendario internacional lo permita.

Por ahora, no existe un partido confirmado entre ambas selecciones

Según el reporte, la iniciativa surgió después de la experiencia que vivió el combinado inglés durante el Mundial. Tanto jugadores y directivos, como aficionados ingleses quedaron gratamente sorprendidos por el ambiente que encontraron en México, el recibimiento de la afición y el nivel futbolístico que mostró el equipo dirigido entonces por “El Vasco” Aguirre.

La posibilidad se encuentra únicamente en una etapa inicial de análisis y dependerá de que ambas federaciones encuentren una Fecha FIFA disponible para programar el encuentro. Hasta el momento, ni la Federación Mexicana de Futbol ni la Federación Inglesa han anunciado oficialmente el amistoso o una fecha tentativa.

Estrellas del balompié admiten la grandeza del combinado mexicano

Uno de los principales impulsores de esta posibilidad fue Bellingham, quien tras el partido elogió el nivel mostrado por la Selección Mexicana durante el Mundial y destacó tanto la calidad de sus jugadores como la pasión con la que se vive el futbol en el país.

A estas declaraciones se sumó el reconocimiento del entrenador Thomas Tuchel, quien también habló positivamente del ambiente vivido durante el torneo.

Además, aficionados ingleses impulsaron públicamente la idea de repetir el enfrentamiento, al considerar que la hospitalidad de México y el ambiente que se vivió en el Estadio Azteca hicieron del duelo una experiencia inolvidable para ambas aficiones.

Dear @FA, can we invite Mexico for a Wembley friendly, please? Outside Azteca, England fans swapping shirts with Mexicans, England fans and Mexicans drinking and singing together. Mexico been wonderful hosts. Be great to see them and their fans at Wembley. Not been since 2010. — Henry Winter (@henrywinter) July 6, 2026

El reconocido periodista deportivo Henry Winter escribió en redes sociales:

“Querida FA, ¿podemos invitar a México para un amistoso en Wembley, por favor? México ha sido un anfitrión maravilloso. Sería genial verlos a ellos y a sus aficionados en Wembley”.

Las hospitalidad de México dejó las mejores impresiones

Durante los días posteriores al partido también circularon numerosos mensajes de seguidores ingleses agradeciendo la hospitalidad de la afición mexicana y destacando la convivencia entre ambas hinchadas antes y después del encuentro en el Estadio Ciudad de México.

Henry their fans are phenomenal proper football people pic.twitter.com/getTnCQhMj — Richmond_Red (@Richmond_Red) July 6, 2026

“Henry, sus fans son fenomenales, gente de verdad del fútbol”.

Amen, Henry. Wonderful people. Warm, welcome and magnanimous in defeat.



This photo is AFTER they lost. We few England fans didn’t celebrate too much out of respect - but they said “why aren’t you celebrating? You must celebrate!” So we did, with them! Incredible! pic.twitter.com/4K07zk08g2 — TheBrightonBard (@TheBrightonBard) July 6, 2026

“Amen, Henry. Gente maravillosa. Cálida, acogedora y magnánima en la derrota. Esta foto es DESPUÉS de que perdieron. Nosotros, los pocos fans de Inglaterra, no celebramos demasiado por respeto, pero ellos dijeron “¿por qué no están celebrando? ¡Tienen que celebrar!” Así que lo hicimos, ¡con ellos! ¡Increíble!"