Rory McIlroy, firme en el liderato del Abierto de Escocia, pero no está solo

Genesis Scottish Open. Rory McIlroy está jugando el Abierto de Escocia en su mejor nivel, lleva dos rondas en la cima de la clasificación. (@DPWorldTour)

Rory McIlroy y Tom Kim no bajaron el ritmo y se mantuvieron en la cima tras dos rondas en el Abierto de Escocia, a ambos se sumó Jordan Smith que firmó un espectacular 63 en The Renaissance Club, el torneo vio despedirse a Scottie Scheffler, el número uno de mundo falló el corte.

Tanto McIlroy, campeón de 2023, como Kim, especialista en campos links como el Renaissance, firmaron rondas de 66, pero fue el inglés Smith quien acaparó la atención con una de 63 para alcanzar a los punteros que acumulan -9 golpes.

El inglés Matt Fitzpatrick está a solo un golpe de los primeros, al igual que Min Woo Lee. El vigente campeón del abierto escocés, Chris Gotterup, y el local Bob MacIntyre, ganador en 2024, forman parte de un grupo de siete jugadores que están a dos golpes.

La segunda jornada dejó un día de contrastes. Jon Rahm se salvó en la línea de corte, pero Scottie Scheffler, en un hito que no se había visto durante los últimos cuatro años, falló un corte en un torneo del PGA Tour.

Rory se divierte jugar en los campos links

Ante eso, McIlroy, dos del mundo, sigue en lo suyo concentrado, confiado durante su segundo recorrido embocó cinco birdies por un bogey. “Creo que jugué bien otra vez”, dijo. “El viento definitivamente nos favoreció por la tarde y se sentía difícil acercar la bola a la bandera, y todos estábamos haciendo muchos pares. Estamos en una buena posición”.

El favorito al título añadió: “Es la forma en que quieres jugar al golf links, y con este clima, puedes ser creativo en la forma en que juegas tus segundos golpes hacia los greens y cómo corres hacia la calle. Es una forma divertida de jugar.”

Si McIlroy levanta el trofeo el domingo, se unirá a Jon Rahm y Tyrrell Hatton con un récord de cinco victorias en la Serie Rolex. Sus siete victorias en el DP World Tour desde 2023 se han producido en cuatro eventos de la Serie Rolex, dos Masters y su Open Championship local.

Esto también lo acercaría significativamente a igualar el récord de Colin Montgomerie de ocho títulos de la Race to Dubai, mientras busca ganar el Trofeo Harry Vardon por quinta temporada consecutiva.

Scottie Scheffler falla después de 78 eventos

Con un total de par de campo al estadounidense Scottie Scheffler, número uno del mundo, falló su primer corte desde el FedEx St. Jude en agosto de 2022. En total llevaba 78 cortes superados en fila.

Scheffler termina su competencia en suelo escocés con rondas de 68 y 72. El corte se hizo con -2 golpes. El texano espera tener mejor suerte la próxima semana en el Abierto Británico.

También con par de campo terminó Brooks Koepka tras ronda de 74 golpes y se despidió del evento.

Jon Rahm se salva en el límite

El español Jon Rahm que inició el jueves con score de 73 golpes, se repuso con una segunda ronda de 65 para que con un acumulado de 138 golpes (-2) accediera a jugar todo el fin de semana.

El jugador de Barrika no jugaba el Abierto de Escocia desde 2022, esta logró librar el corte en el límite, lo mismo que sus connacionales Nacho Elvira y Alejandro del Rey, luego de rondas de 69 y 66 de manera respectiva.

El colombiano Nico Echavarría con el mismo acumulado de Rahm también superó el corte.