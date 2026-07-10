Medio Maratón CDMX 2026: horario de transporte, cierres viales y tips para runners

Medio Maratón El Medio Maratón de la CDMX iniciará a las 7:00 hora del próximo donimgo. (Especial)

El Medio Maratón de la CDMX está a punto de iniciar, este próximo 12 de julio la ciudad estará llena de runners y es la prueba que da pie al Maratón de la CDMX, la cual es una de las pruebas más complicadas.

¿Cuándo se celebrará el Medio Maratón de la CDMX?

Así, el Medio Maratón CDMX 2026 se celebrará este domingo 12 de julio, por lo que desde las primeras horas del día en la zona de salida, miles de runners ya estarán listos para ir por la ruta.

De esta manera, la organización informó que habrá un operativo especial en el transporte público y cierres viales en distintos puntos de la capital, para que no haya complicaciones durante la prueba y el tráfico fluya de mejor manera.

Antes que todo, deberás anticipar tu traslado para llegar sin contratiempos y ubicar tu bloque de salida, ya que hay varios y hay mucha gente. Además, tu brazalete te indica la salida y en dónde deberás ubicarte.

¿Cuál es el horario del transporte para el Medio Maratón de la CDMX?

Según un comunicado de las autoridades, las Líneas 1, 2 y 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro comenzarán operaciones desde las 5:00 de la mañana, con el objetivo de facilitar la llegada de los participantes al Medio Maratón CDMX, por lo que tendrás espacio para llegar a tu destino.

Así también, la organización recomienda descender en la estación Hidalgo y trasladarse cuanto antes a la línea de salida, ya que los bloques comenzarán a partir desde las primeras horas.

También se informó que desde la madrugada habrá cierres de circulación en las inmediaciones de la ruta del Medio Maratón, por lo que no se recomienda llegar en automóvil al lugar.

Estos son los servicios de transporte que las autoridades recomiendan utilizar:

Metro.

Transporte público.

Aplicaciones de transporte.

Otros servicios de movilidad como Ecobici o Scooters.

Quienes lleguen por la zona de Bellas Artes y Garibaldi podrán incorporarse de forma más rápida hacia los bloques de salida, ya que van hacia esa dirección.

Recomendaciones para runners antes del Medio Maratón de la CDMX

Antes de la competencia, la organización también emitió algunas recomendaciones para los runners y participantes:

Aumentar el consumo de carbohidratos un día antes.

Mantener una buena hidratación.

Descansar lo suficiente.

Dormir temprano el sábado.

Llegar desde las 5:00 horas para ubicar baños, reunirse con acompañantes, realizar calentamiento e ingresar con calma al bloque asignado.

Finalmente, se esperan más de 30 mil participantes para el Medio Maratón de la CDMX, por lo que deberás anticipar tu salida y hacer caso de las recomendaciones de las autoridades.