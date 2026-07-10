Tabla general del Tour de Francia 2026 tras la etapa 7: ¿En qué lugar va Isaac del Toro?

Isaac del Toro El ciclista mexicano ganó la segunda etapa de este Tour de Francia y se encuentra liderando la clasificación juvenil del torneo mientras persigue al líder general y compañero de equipo, Tadej Pgacar.

Este viernes 10 de julio concluyó la sétima de las 21 etapas de este Tour de Francia 2026, por lo que estamos concluyendo con la tercer parte de la competencia. El ciclista mexicano, Isaac del Toro se mantiene como uno de los más cercanos perseguidores de Tadej Pogacar, líder actual de la competencia y cuatro veces ganador del circuito.

¿Qué pasó en la etapa 7 del Tour de Francia 2026 este 10 de julio?

El belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step) se impuso en un sprint masivo en las calles de Burdeos, superando a Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility) y Biniam Girmay (NSN Cycling Team). Esta es la primera victoria de etapa para su equipo en esta edición. La carrera se desarrolló conforme a las expectativas con una escapada de dos corredores controlada por el pelotón, que los absorbió a unos 20 km de meta.

El ritmo se intensificó en la aproximación final, con un esprint limpio en el que Merlier demostró mayor potencia. No hubo cambios significativos en la clasificación general, ya que el pelotón principal llegó compacto.

🇧🇪 BOOM! TIM MERLIER WINS STAGE 7 IN BORDEAUX!



TIM MERLIER REMPORTE LE SPRINT À BORDEAUX ! 💨💨💨



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Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) completó la etapa sin incidentes junto al grupo principal, por lo que no perdió tiempo respecto a los favoritos. Tras su destacada actuación en etapas previas.

Tabla general del Tour de Francia 2026 | Etapa 7

De esta manera, el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG), vigente bicampeón de la competencia, se mantiene en la punta de la clasificación general con un tiempo de 24 horas, 56 minutos y 17 segundos, seguido de cerca por Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike). En el tercer puesto aparece el mexicano Isaac del Toro, quien cuenta con una diferencia de 3 minutos y treinta segundos sobre el vigente líder del certamen.

Tabla general Tour de Francia | viernes 10 de julio Tadej Pgoacar, compañero de equipo de Isaac del Toro y cuatro veces campeón del Tour de Francia se mantiene como el líder general de la competencia con la tercera parte disputada.

Además, el ciclista mexicano también se mantiene a la cabeza de la clasificación juvenil por encima de Juan Ayuso (LIDL-Trek) y de Paul Seixas (Decathlen CMA CGM Team) con 7 y 28 segundos de diferencia respectivamente.

¿Cuándo se disputa la etapa 8 del Tour de Francia 2026?

La octava etapa de la competencia se disputará este sábado 11 de julio en un recorrido callejero de 180.4 kilómetros que recorrerá desde Périgueux hasta Bergerac desde las 5:15 horas (CDMX) /13:15 (hora local)