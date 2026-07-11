Linda Noskova gana su primer título en Wimbledon

Wimbledon- Grand Slam. La checa Linda Noskova presume su primer trofeo de Grand Slam a sus 21 años. (TOLGA AKMEN/EFE)

La checa Linda Noskova logró su primer título de un Grand Slam, a sus 21 años, al derrotar este sábado en una reñida final de Wimbledon a su compatriota Karolina Muchova, por 6-2, 5-7 y 6-3.

Tras perder el primer set, Muchova estuvo cerca de levantar el resultado. Cuando iba abajo en el marcador por 5-2 en el segundo, ganó cinco juegos seguidos para hacerse con la manga, pese a que su rival tuvo cinco bolas para finiquitar el duelo.

“Todos nuestros aficionados checos estarán orgullosos de nosotras, sin importar el resultado”, señaló Noskova, tras ganar el disputado partido.

Noskova, que llegaba a Wimbledon con unos cuartos de final en el Abierto de Australia en 2024 como mejor resultado de un Grand Slam, dio la sorpresa en el torneo londinense, afrontando la competencia como duodécima del ranking mundial.

Por su parte, Muchova, de 29 años y novena del ranking mundial antes de Wimbledon, perdió su segunda final de un Grand Slam, tras haber caído en Roland Garros, en 2023, ante la polaca Iga Swiatek.

“Karolina, me obligaste a trabajar muchísimo para conseguirlo. Nunca te lo perdonaré”, bromeó Noskova al recibir el trofeo.

“Somos amigas. Estoy muy feliz de que hayas sido mi rival en mi primera final. Hoy hemos hecho historia”, añadió la ganadora.