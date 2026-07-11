México, doble subcampeón en la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Madrid

Copa del Mundo de Tiro con Arco Madrid 2026. México (i) en el podio del arco compuesto por equipos en Madrid, España. (Dean Alberga)

México, la revelación de la semana, no pudo mantener su racha ganadora en la cuarta Copa del Mundo de Tiro con Arco Madrid 2026 y tuvo que conformase con las medallas de plata en las finales de equipos masculino y mixto en arco compuesto.

El equipo masculino de Dinamarca con Rasmus Bramsen, Mathias Fullerton y Martín Damsbo, se alzó con el oro al vencer por 231-228 al de México, integrado por Miguel Becerra, Elías Reyes Cravioto y Rodrigo Olvera.

Cabe destacar que México compitió con su segundo equipo, ya que el principal se prepara para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, sus integrantes nunca habían competido internacionalmente como trío, mientras que el equipo danés ha ganado cuatro medallas internacionales, incluyendo el oro en la Copa Mundial de Antalya 2025.

La diferencia de experiencia supuso una dura batalla para los mexicanos desde el principio, y resultó ser demasiado para ellos, que no lograron superar a los daneses. Martin Damsbo es el más longevo del equipo y Mathias Fullerton está en la cima del ranking mundial de arco compuesto, solo para dimensionar la diferencia entre ambos equipos.

Mucho camino recorrido de los daneses

“Hemos estado en todas las competencias importantes este año”, dijo el danés Rasmus Bramsen. “Disparamos muy bien. Personalmente, he estado trabajando mucho en mi ejecución y toma de decisiones. Sentía que iba por mal camino después de la última Copa del Mundo, y esta semana solo me concentré en hacer buenos tiros”.

En la final mixta los mexicanos Miguel Becerra y Ximena Estrada también perdieron su duelo en la final mixta al caer por 154-156 contra de los británicos Ajay Scott y Ella Gibson.

Miguel Becerra puede darse el lujo de salir de Madrid como doble subcampeón en la cuarta y última Copa del Mundo de Tiro con Arco de la temporada 2026.

La gran Final del Serial Copas del Mundo queda pendiente y será en Saltillo, Coahuila entre el 12 y 13 de septiembre. A este evento solo acuden los mejores del ranking de Copas del Mundo.