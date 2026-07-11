¡Qué sufrir de Argentina!

Copa del Mundo FIFA 2026- Argentina- Suiza Julián Álvarez celebra el gol con el que Argentina acabó con el empate frente a Suiza en los tiempos extras y se clasificó a semifinales donde se medirá con Inglaterra. (Agencia EFE)

Después de mucho sufrir en la prórroga llegó el tanto de Julián Álvarez en el minuto 112 y otro de Lautaro Martínez en el 120+1 para darle a Argentina el pase a las semifinales del Mundial 2026 tras vencer por 3-1 a Suiza en el partido que se jugó en Kansas City.

Los argentinos se habían ido en ventaja con un tanto de Alexis Mac Allister en el minuto 10, pero los suizos llegaron a la paridad parcial con gol de Dan Ndoye en el 67. A partir de entonces en empate se prolongó hasta terminar el tiempo reglamentario y debieron definir el pase en la prórroga con una Suiza jugando con 10 hombres.

Suiza se queda con 10 hombres

Julián Álvarez apareció cuando más se le necesitaba, cuando la Albiceleste se desesperaba por no poder superar en la prórroga a los diez suizos que había dejado el VAR sobre el campo desde el minuto 72.

Fue apenas seis minutos después de que Dan Ndoye castigara con un gol la indolencia albiceleste.

Una jugada en la banda, una aparente entrada dura de Leandro Paredes, que le valió una amarilla. El VAR le avisó acto seguido al árbitro portugués Joao Pinheiro de que se había confundido de jugador, una de las normas nuevas que entraron en vigor en el Mundial.

El colegiado luso lo revisó, anuló la amarilla a Paredes y amonestó a Breel Embolo. Era la segunda amarilla que veía el atacante helvético, justo cuando el conjunto de Murat Yakin empezaba a creer en la clasificación.

Fue una extraña eliminatoria

Fue el punto culminante de una extraña eliminatoria, tan extraña como la decisión de Lionel Scaloni de mantener el once que alineó ante Egipto, un conjunto que por momentos pareció bajo de pulsaciones y se acomodó a la rápida ventaja obtenida.

De ahogar a Suiza en el centro del campo y de aprovechar el trabajo de Julián Álvarez sobre la salida de balón de los helvéticos, porque, a falta de goles, la capacidad de trabajo del delantero del Atlético le mantiene por delante de Lautaro Martínez en las preferencias de Scaloni.

Con eso fue suficiente para adelantarse pronto. Al segundo córner consecutivo, Alexis Mc Allister, mal defendido por Djibrill Sow, cabeceó a la red el saque de Messi. Menos de 10 minutos y Argentina tuvo el partido deseado.

Desde ese momento, Suiza tuvo el balón, pero sin un plan definido para desactivar las dos líneas defensivas argentinas. No supo qué hacer con él, más allá de un disparo lejano de Sow y una incursión de Breel Embolo al área a la que respondió bien Emiliano Martínez.

Messi no sumó más goles

No hizo mucho más Argentina, que ni pisó el acelerador, ni recurrió a Messi, prácticamente inédito, y llegó al entretiempo con la sensación de tener controlada la eliminatoria, hasta que una internada de Dan Ndoye por la izquierda, con pared incluida con Ricardo Rodríguez, la culminó con un tiro cruzado para empatar el partido (m.66).

Scaloni fue sumando efectivos. Juntó a Lautaro con Julián, dio entrada a Nico González, Thiago Almada, luego José Manuel ‘el Flaco’ López.

Y Murat Yakin fue reforzando la muralla, en un nuevo ejercicio de supervivencia a la espera de los penaltis.

Lautaro Martínez cerró con broche de oro

Pero apareció Julian Álvarez para con un gol marca de la casa, desde fuera del área y con rosca, encarrilar una victoria que sentenció Lautaro Martínez y que envía a los campeones del mundo a jugar una ‘semifinal caliente’ contra Inglaterra.

Así se jugarán las semifinales

14 de julio

Francia vs España 13:00 hrs

15 de julio

Inglaterra vs Suiza o Argentina 13:00 hrs