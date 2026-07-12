Isaac del Toro disfruta su sueño en el Tour y se mantiene firme en el podio

Tour de France 2026 Isaac Del Toro, un debut que supera expectativas. (Stefano Sirotti/Stefano Sirotti)

El mexicano Isaac del Toro continúa escribiendo una historia memorable en el Tour de Francia 2026. Tras completarse la primera semana de competencia, el ciclista del UAE Emirates XRG se mantiene en la tercera posición de la clasificación general y conserva el maillot blanco que distingue al mejor corredor joven de la carrera.

Luego de subir nuevamente al podio protocolario, el pedalista de Ensenada, Baja California, aseguró que el desempeño del equipo marcha conforme a lo planeado y que su principal objetivo es disfrutar cada momento de su primera participación en la legendaria ronda francesa.

“Todo va según lo previsto. Seguimos con el plan del equipo e intentamos dar lo mejor cada día”, expresó Del Toro, quien se ha consolidado como una de las revelaciones de la presente edición.

A LA SOMBRA DE POGACAR, PERO HACIENDO HISTORIA

El talento mexicano se ubica a 3 minutos y 27 segundos del líder, el esloveno Tadej Pogacar, quien ha impuesto condiciones desde el arranque de la competencia. Del Toro también se mantiene en la intensa batalla por los puestos de honor, con apenas unos segundos de ventaja sobre rivales como el belga Remco Evenepoel y el español Juan Ayuso.

La jornada de descanso de este lunes llega en un momento ideal para el pelotón, después de una semana marcada por las altas temperaturas y un ritmo de carrera extenuante. El receso permitirá recuperar energías antes de afrontar los exigentes recorridos por el Macizo Central, el Jura, los Vosgos y posteriormente los Alpes.

Mientras la lucha por el título continúa, Isaac del Toro sigue disfrutando de un debut soñado y manteniendo viva la ilusión de lograr el mejor resultado de un ciclista mexicano en la historia reciente del Tour de Francia. “Trato de disfrutar de todo esto y de pasármelo bien”, resumió el joven corredor tricolor.

A Isaac del Toro le espera la parte más dura y decisiva del Tour de Francia 2026, un terreno ideal para medir sus aspiraciones de mantenerse en el podio. Tras el descanso de este lunes, aún quedan varias jornadas de montaña, una contrarreloj y los temidos Alpes.

LAS ETAPAS CLAVE PARA DEL TORO

Etapa 10 (14 de julio) | Aurillac – Le Lioran Primera gran prueba tras el día de descanso. Será una etapa de montaña de 166.6 kilómetros en el Macizo Central, con cerca de 3,800 metros de desnivel acumulado y final explosivo en Le Lioran.

Etapas 14 y 15 (18 y 19 de julio) La carrera llegará a los Vosgos y posteriormente al Plateau de Solaison, uno de los finales en alto más exigentes de la edición. Ahí podrían registrarse diferencias importantes entre los favoritos.

Etapa 16 (21 de julio) Contrarreloj individual de 26 kilómetros entre Évian-les-Bains y Thonon-les-Bains. Será un examen crucial para los aspirantes al podio, especialmente para corredores jóvenes como Del Toro.

LA BATALLA FINAL EN LOS ALPES

Las jornadas que probablemente definirán la clasificación general son las etapas 18, 19 y 20. La etapa 18 termina en Orcières-Merlette, mientras que las etapas 19 y 20 tendrán un ingrediente histórico: dos finales consecutivos en Alpe d’Huez, algo nunca visto en el Tour.

Actualmente, Del Toro es tercero de la general, a 3:27 de Tadej Pogacar, y con una mínima ventaja sobre Remco Evenepoel y Juan Ayuso, por lo que cada segundo será vital en la lucha por el podio de París.

En pocas palabras, lo más difícil aún está por venir: montaña, contrarreloj y unos Alpes que definirán si el mexicano puede culminar uno de los mejores resultados de la historia del ciclismo nacional en el Tour de Francia.