Kenia domina la fiesta del Medio Maratón CDMX 2026; México celebra a sus mejores corredores

Evento masivo. Más de 35.000 corredores se dieron cita en las calles de la Ciudad de México.

La XIX edición del Medio Maratón de la Ciudad de México volvió a convertir a Paseo de la Reforma y al Bosque de Chapultepec en el escenario de una auténtica celebración deportiva. Más de 35 mil corredores nacionales e internacionales participaron en la prueba de 21 kilómetros que recorrió algunos de los puntos más emblemáticos de la capital.

La competencia arrancó frente al Hemiciclo a Juárez y concluyó a los pies del Ángel de la Independencia, en un recorrido que reunió a atletas de élite, corredores recreativos y miles de aficionados que alentaron a los participantes durante toda la mañana.

Simon Maywa y Gladys Cherop, los más rápidos

En la rama varonil, el keniano Simon Maywa Null se llevó la victoria al detener el cronómetro en 1:04:36, superando al ugandés Abel Chelangat Null (1:05:55). El mexicano Jorge Luis Cruz Pérez completó el podio con 1:06:07, siendo el mejor representante nacional.

Por su parte, la también keniana Gladys Cherop Longari conquistó la categoría femenil con un tiempo de 1:12:19, muy cerca de imponer un nuevo récord de la competencia. El segundo puesto correspondió a Winsam Jerono (1:13:46), mientras que la ecuatoriana Silvia Patricia Ortiz Morocho fue tercera con 1:17:13.

Reconocimiento al deporte adaptado

Las pruebas adaptadas también regalaron actuaciones sobresalientes. En discapacidad visual triunfaron Alejandro Pacheco Castillo y Alina de Jesús Solis Espinosa, mientras que en silla de ruedas los vencedores fueron Gonzalo Valdovinos González y la destacada paralímpica Brenda Osnaya.

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Además, llamó la atención la participación del capitalino Michel Muñoz, remero paralímpico y único competidor que completó la exigente ruta sobre una patineta, demostrando una vez más que los límites están para superarse.

Premios para los mejores

Los ganadores absolutos recibieron una bolsa de 50 mil pesos, mientras que los segundos lugares obtuvieron 35 mil pesos y los terceros 20 mil pesos, en una ceremonia encabezada por autoridades deportivas y del Gobierno de la Ciudad de México. La edición 2026 confirmó una vez más al Medio Maratón capitalino como uno de los eventos atléticos más importantes del país.