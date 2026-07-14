Mundial 2026: IShowSpeed, Tom Cruise, Laura Pausini y Robbie Williams actuarán en la ceremonia de clausura

Ceremonia de clausura del Mundial 2026 | ShowSpeed, Tom Cruise y Jennifer Hudson encabezarán el show.

La FIFA dio a conocer nuevos detalles sobre la ceremonia de clausura de la Copa Mundial de 2026, que se celebrará el próximo domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey (MetLife Stadium), previo a la gran final del torneo.

Opening the Final with a star-studded list of performers 🤩#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 14, 2026

El organismo confirmó que el espectáculo contará con la participación de Tom Cruise, Laura Pausini, Robbie Williams, Nicole Scherzinger e IShowSpeed, quienes serán algunos de los protagonistas de la ceremonia que celebrará el cierre la edición más grande en la historia de la Copa del Mundo.

Antes del inicio de la final también participará Jennifer Hudson, quien interpretará una versión especial del himno nacional de Estados Unidos. La artista es una de las pocas figuras del entretenimiento que ha conseguido el llamado EGOT, al haber ganado los premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony.

Uno de los nombres que más llamó la atención entre los confirmados fue el de IShowSpeed. El creador de contenido estadounidense, conocido por sus transmisiones en vivo y su pasión por el futbol, se ha convertido en una de las personalidades más populares del mundo y durante el Mundial de 2026 estuvo presente en varios partidos, convivió con aficionados y generó millones de reproducciones con su cobertura del torneo.

¿A qué hora será la ceremonia de clausura del Mundial 2026?

La ceremonia comenzará a las 11:30 horas, tiempo del centro de México, y servirá como antesala del partido que definirá al nuevo campeón del mundo.

La gran final está programada para iniciar a la 1:00 de la tarde en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, escenario que también fue sede de varios encuentros durante la Copa del Mundo.

La ceremonia de clausura será independiente del espectáculo de medio tiempo

Ese show contará con un cartel encabezado por Justin Bieber, Madonna, Shakira y BTS. También participarán Burna Boy y Coldplay, mientras que Chris Martin, vocalista de la banda británica, fue el encargado de la curaduría artística del evento.

El director de orquesta Gustavo Dudamel dirigirá un homenaje especial

Además del espectáculo musical, se espera una presentación especial encabezada por el director venezolano Gustavo Dudamel.

El músico dirigirá una actuación conjunta entre integrantes de la Filarmónica de Nueva York y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, marcando la primera ocasión en que ambas agrupaciones compartirán escenario. La interpretación estará dedicada a Venezuela como homenaje tras los recientes terremotos que afectaron al país.