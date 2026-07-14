Víctor Manuel Reséndez Nuncio ¿Qué le pasó a Latin Lover? El exluchador deja mensaje antes de ingresar a quirófano (Cuartoscuro)

Víctor Reséndez, mejor conocido en el mundo del espectáculo y de la lucha libre como Latin Lover, encendió las alarmas entre sus seguidores tras compartir en sus redes sociales que tuvo que ser ingresado al hospital para someterse a una cirugía. El carismático exluchador profesional y actor de 58 años publicó una foto acompañado de y un mensaje justo antes de entrar al quirófano, lo que desató una oleada de mensajes de apoyo y preocupación en el medio artístico.

¿Cuál fue el preocupante mensaje que compartió desde el hospital?

Desde la camilla y vistiendo la bata clínica previa a la operación, el exluchador se mostró un tanto vulnerable ante sus millones de seguidores en redes sociales. En su publicación, externó su deseo de que la intervención fuera exitosa y admitió el nerviosismo natural que le provocaba este procedimiento:

“Con la bendición de Dios y esperando que todo salga bien. Nos vemos en un rato, si Dios quiere. Les encargo sus oraciones”, expresó en sus plataformas digitales.

Aunque en el momento de la publicación no detalló explitamente la causa médica exacta de la operación, la seriedad de estar en el área de quirófanos preocupó de inmediato a su público.

¿Qué problemas de salud ha enfrentado Latin Lover anteriormente?

La salud de Víctor Reséndez se ha visto comprometida en diversas ocasiones a lo largo de los años, principalmente debido al severo desgaste físico que le dejó su exitosa pero demandante trayectoria en la lucha libre profesional de alto impacto. Como lo han sido las articulaciones de sus rodillas, han requerido intervenciones quirúrgicas previas debido a la pérdida de cartílago, un padecimiento común entre deportistas de alto rendimiento que le ha exigido periodos prolongados de terapia y rehabilitación.