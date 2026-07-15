El extraordinario Pedro en Spa

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Este fin de semana se disputará uno de los Grandes Premios con mayor historia en la Fórmula 1, Bélgica. El legendario y hermoso Spa-Francorchamps, que fue sede de una de las épicas más importantes para el automovilismo mexicano, esa pista que en 1970 unía pueblos mediante carreteras públicas y que tenía una extensión de 14.1 kilómetros. Fue en ese viejo Spa donde Pedro Rodríguez le dio a México su segundo triunfo en la categoría y el primero donde se escuchó el himno nacional.

Se trataba de un circuito monstruoso, no sólo por su longitud, sino por los peligrosos desniveles y tramos en los cuales los frágiles autos superaban los 300 km/h. Pedro arrancó en el quinto lugar y desde el inicio se dedicó a presionar a Jochen Rindt, a Jackie Stewart (dueño de la pole) y finalmente a Chris Amon (en la quinta vuelta), para tomar el liderato de la prueba.

Rodríguez era considerado como uno de los pilotos más aguerridos y temerarios de la época. Gracias a su experiencia en autos de resistencia, conocía cada sector de la extensa pista, y donde otros pilotos levantaban el pie del acelerador (porque el auto se despegaba del piso por los desniveles), el mexicano iba a fondo, apuntando el auto para los siguientes metros...

BANDERA VERDE… Pedro fue inmaculado y se convirtió en el último ganador en la configuración de 14.1 kilómetros, pues la FIA determinó que el trazado era sumamente peligroso para la Fórmula 1 y canceló la ronda de 1971 para que se llevara a cabo un rediseño que dejó la pista en 6.9 kilómetros, y que vio el regreso de la F1 hasta 1983.

Rodríguez, en un modesto BRM, contuvo los ataques del March Ford de Amon, y tras 394 kilómetros le venció por apenas 1.1 segundos, en una de las carreras más emocionantes y peleadas que se recuerden. Fue ahí, el 7 de junio, cuando Pedro le dio al comité organizador el disco con el himno nacional, para que no volviera a pasar lo que, en Sudáfrica, en 1967, en una anécdota que ya platicaremos...

ENTRADA A PITS… Hoy Spa-Francorchamps tiene una longitud de siete kilómetros, se mantiene rodeado de árboles, con la peligrosa curva Eau-Rouge y la misma esencia de antaño. Sigue siendo una pista que gusta del manejo de los mexicanos y Sergio Pérez suma dos pódiums en el trazado, ambos segundos lugares, en 2022 y en 2023. El tapatío ‘voló’ en 2024 y colocó la vuelta más veloz en carrera, con 1:44.701, que se mantiene como el giro a vencer en Gran Premio, logrando un simil (con sus respectivas circunstancias), con lo hecho por Pedro en aquel manejo temerario de 1970...

SALIDA DE PITS… Luego de una semana sin Gran Premio, la Fórmula 1 regresa a la competición, con los Mercedes como los hombres a vencer. Kimi Antonelli es el líder del campeonato, con 179 puntos, mientras que George Russell se acercó peligrosamente con su triunfo en Silverstone, para llegar a 154; los Ferrari les siguen en tercero y cuarto, con Charles Leclerc (147) delante de Lewis Hamilton (108). Debido a las circunstancias del trazado belga, Mercedes se mantiene como el chasis-motor favorito y a pesar de que la casa de Maranello ya presentó una actualización en unidad de potencia, no parece ser suficiente para amenazar a la fiabilidad del motor alemán. McLaren podría aparecer como los terceros en discordia, pero, personalmente, lo veo más como una amenaza para Ferrari, que para Kimi y George...

BANDERA A CUADROS… Quienes también invadirán Spa-Francorchamps son los jóvenes talento de la Fórmula 2. Será la oportunidad de ver al mexicano Noel León por vez primera en estos autos en el veloz y retador trazado. León es dueño de un manejo aguerrido y temerario. Fue pódium en el Gran Premio de Macau (de Fórmula Regional) y vencedor en Canadá y en Mónaco, trazados donde ir a fondo es la clave para acceder al podio. Si el regio puede golpear en la calificación, es un hecho que entregará todo para continuar su gran temporada. De contar con un buen auto (aunque no el mejor), apuesto por Noel para regalarnos otra actuación histórica… ya avisé...

Así las cosas, sobre ruedas...