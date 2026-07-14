El XCVIII del Campeonato Nacional Amateur tendrá como marco el centenario de la FMG

Centenario de la FMG. La histórica Copa Percy Clifford es el trofeo que todo golfista amateur desea conquistar. (FMG)

El Club Campestre de la Ciudad de México se viste de manteles largos esta semana para albergar dos grandes acontecimientos: La edición XCVIII del Campeonato Nacional Amateur a jugarse del 16 al 19 de julio y al mismo tiempo la celebración del Centenario de la Federación Mexicana de Golf, un año que honra un siglo de legado, tradición y desarrollo de este deporte en nuestro país.

El Campeonato Nacional Amateur contará con una destacada participación internacional con representantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Perú, Puerto Rico y Venezuela, todo competirán por conquistar la histórica Copa Percy Clifford.

Además de obtener el prestigioso trofeo, el vencedor también tendrá una exención para disputar el 126th U.S. Amateur Championship, así como un lugar para disputar la etapa final de clasificación para el 127th U.S. Open Championship.

En la pasada edición del Nacional Amateur que se jugó en el Guadalajara Country Club, Carlos Astiazarán se proclamó campeón tras firmar un acumulado de 277 golpes (-11).

Esta semana en el Club Campestre de la Ciudad de México, los golfistas buscan escribir una nueva historia en un momento en que la Federación Mexicana de Golf celebra su centenario, lo que adquiere un significado aún más especial.

El evento representa no sólo la continuidad del torneo más importante y longevo del golf amateur mexicano, sino también el legado de generaciones de jugadores que han contribuido a escribir la historia que une a la FMG.

Sobre los 100 de la Federación Mexicana de Golf

Desde su fundación en 1926, la FMG ha trabajado de manera constante en el desarrollo, organización y promoción del golf amateur en el país, impulsando el crecimiento del deporte en todas sus categorías y fortaleciendo la formación de jugadores, entrenadores y clubes afiliados.

A lo largo de un siglo, la FMG ha sido pieza clave en la construcción de iniciativas, instituciones, estructuras competitivas, la creación de Campeonatos Nacionales e internacionales, y el acompañamiento de generaciones de golfistas que han representado con orgullo a México en los escenarios más importantes del mundo.

El Centenario de la Federación Mexicana de Golf no solo conmemora su legado, sino que reafirma su compromiso con el futuro del golf mexicano: formar personas, impulsar talento y seguir construyendo oportunidades para las próximas generaciones. Durante el 2026, se tendrán eventos emblemáticos, museos itinerantes y una gran celebración durante todo el año.