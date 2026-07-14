Selección Mexicana sub-20 Premundial Concacaf 2026: ¿cuándo y dónde buscará la Selección Mexicana sub-20 su lugar a Juegos Olímpicos 2028? (Cuartoscuro)

Tras el cierre de la participación de la Selección en la Copa del Mundo, el Campeonato Sub-20 de la Concacaf 2026 enciende sus motores. El torneo juvenil es de vital importancia, ya que representa el inicio del camino para la nueva generación que busca asegurar un boleto para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027 y comenzar a proyectarse hacia el ciclo de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

¿Qué se sabe del Campeonato Sub-20 de la Concacaf 2026?

El torneo se llevará a cabo del 24 de julio al 9 de agosto de 2026. El combinado tricolor estará bajo la dirección técnica de Alex Diego, ubicados en el grupo B junto a las selecciones de Guatemala, Costa Rica y Antigua y Barbuda.

Las cuatro selecciones que logren clasificar a las semifinales obtendrán su boleto directo para el Mundial Sub-20 de 2027, el cual se celebrará en Azerbaiyán y Uzbekistán.

Para quien resulte campeón del torneo, este asegurará su boleto en los Juegos Olímpicos 2028, en Los Ángeles.

¿Quiénes son los convocados de México para el Premundial?

El cuerpo técnico ha definido a los futbolistas que buscarán el pase mundialista:

Porteros: Artemio Olvera, Cristo Navarrete y Juan Liceaga.

Defensas: Juan Echilvestre, Cristóbal Alfaro, Luis Carmona, Carlos Hernández, Yohan Orozco y Esteban Soto.

Mediocampistas: Diego Covarrubias, Nelson Cedillo, Cristian Inda, Henrique Simeone, Juan Sígala, Luis Gómez y Santiago Sandoval.

Delanteros: Luis Gamboa, Hugo Camberos, Diego Reyes, Diego Ramírez y Aldahir Valenzuela.

¿Contra quiénes y dónde jugará la Selección Mexicana?

México disputará la Fase de Grupos ante sus tres rivales del grupo B: Guatemala, Costa Rica y Antigua y Barbuda. Todos los encuentros del conjunto tricolor y las fases definitivas tendrán como escenario las sedes en Puebla y la CDMX:

Puebla: Estadio Cuauhtémoc .

. CDMX: Estadio Banorte.

¿Qué es la Copa Mundial de Fútbol Sub-20?

Es el torneo internacional insignia de la FIFA para selecciones nacionales compuestas por jugadores menores de 20 años. Surgió en 1977, este campeonato ha servido históricamente como la gran vitrina global para descubrir a las próximas superestrellas del fútbol mundial antes de dar el salto definitivo a las selecciones definitivas.