¿Qué beisbolistas mexicanos jugarán en el All-Star Game 2026 de la MLB? Conoce los rosters completos

Mexicanos en el All-Star Game 2026 El icónico Juego de Estrellas de las Grandes Ligas se llevará a cabo este martes 14 de julio en terreno de Filadelfia.

Los mejores representantes de las Grandes Ligas se reunirán este martes 14 de julio de 2026 en el emblemático All-Star Game, un escaparate de talento puro que combina estrellas consolidadas y promesas jóvenes del Rey de los Deportes.

Esta edición número 96 del icónico enfrentamiento se disputará en el Citizens Bank Park de Filadelfia, Estados Unidos, donde apenas la noche de ayer se vivió el Home Run Derby 2026 en el que Jordan Walker (St. Louis Cardinals) remontó al líder de los cuadrangulares, Kyle Schwarber (Philadelphia Phillies), con cuatro jonrones en sus swings finales del desempate para coronarse victorioso.

Tras esta reñida competencia, el telón finalmente se abre para el evento principal: el Juego de Estrellas, cuyos rosters completos ya han sido revelados y los nombres de peloteros mexicanos son buscados ansiadamente por la afición.

¿Quiénes son los mexicanos incluidos en el Juego de Estrellas 2026 de la MLB?

Pese a la retirada prematura de la Selección Mexicana beisbolista en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, el desempeño de Randy Arozarena durante la presente temporada de las Grandes Ligas ha sido calificada como fenomenal, ya que el cubano naturalizado mexicano ha elevado sus números de bateo y se mantiene firme como uno de los mejores jardineros de la Liga Americana.

¡Llegó el décimo para Randy! 🚀⚾🔥 Arozarena conecta su 1️⃣0️⃣ cuadrangular del año con un batazo por el jardín central 👋🏻 pic.twitter.com/kgCHNovSXP — MLB México (@MLB_Mexico) July 10, 2026

Debido a ello, Arozarena llega con orgullo a su tercer convocatoria del Juego de Estrellas de la MLB, sin embargo, la hazaña del cubano-mexicano será solitaria a comparación de otras ediciones en las que ha destacado la presencia azteca.

Según fue relevado tras el anuncio de los rosters completos del icónico evento, los mexicanos Andrés Muñoz, Alejandro Kirk, Jonathan Aranda, Isaac Paredes, Alek Thomas, Jarren Durán y Marcelo Mayer no llegaron a la alineación de sus respectivas ligas, por lo que la representación de México en el All-Star Game 2026 recaerá únicamente en Arozarena.

Nacido en Arroyos de Mantua, Pinar del Río, Cuba, Randy salió de su país en 2015 y arribó a las costas de Yucatán donde, tras establecerse, decidió adoptar la nacionalidad mexicana para convertirse en pieza clave de la Selección Nacional.

“El poder latino siempre va a estar presente en todos los jugadores en el Juego de Estrellas“, expresó el jardinero de los Seattle Mariners, declarando con firmeza y orgullo: “somos muchos y gracias a dios hemos hecho un gran trabajo”.

Titulares y rosters completos de la Liga Americana y Liga Nacional en el MLB All-Star Game 2026

El 96to Clásico de Media Temporada se transmitirá a nivel global en la plataforma de streaming de Netflix, después de que el servicio de entretenimiento cerrara un acuerdo con las Grandes Ligas para obtener los derechos de transmisión de eventos especiales de la MLB.

The 96th MLB All-Star Game is tonight in the City of Brotherly Love 🔔



Watch live on @MLBONFOX at 8 pm ET! pic.twitter.com/JvE8nyrYCz — MLB (@MLB) July 14, 2026

La programación del duelo de talentos entre la Liga Americana y Liga Nacional marca las 18:00 horas, tiempo del centro de México, como el tiempo de inicio para el icónico juego.

Por otra parte, las alineaciones titulares y los rosters completos se describen a continuación.

Liga Americana

Bajo las órdenes de John Schneider, las posiciones titulares, los pitchers y suplentes que conforman al roster de la Liga Americano, son los siguientes:

Titulares

Shea Langeliers (Cátcher, Atléticos). Ben Rice (Primera Base, Yankees). Ernie Clement (Segunda Base, Azulejos). Junior Caminero (Tercera Base, Rays). Bobby Witt Jr. (Campocorto, Reales). Mike Trout (Jardinero Central, Angelinos). Cody Bellinger (Jardinero Derecho, Yankees). Riley Greene (Jardinero Izquierdo, Tigres). Yordan Álvarez (Bateador Designado, Astros).

Lanzadores

Bryan Baker, Rays .

. Dylan Cease, Azulejos .

. Aroldis Chapman, Medias Rojas .

. Jacob Latz, Rangers .

. Parker Messick, Guardianes .

. Drew Rassmussen, Rays .

. Joe Ryan, Mellizos .

. Cam Schlittler, Yankees .

. Cade Smith, Guardianes .

. Ranger Suárez, Medias Rojas .

. Louis Varland, Azulejos .

. Michael Wacha, Reales.

Suplentes

Adley Rutschman, Orioles .

. Dillon Dingler, Tigres .

. Travis Bazzana, Rays .

. Nick Kurtz, Atléticos .

. Kevin McGonigle, Tigres .

. Miguel Vargas, Medias Blancas .

. Randy Arozarena, Marineros .

Yandy Díaz, Rays.

Liga Nacional

Con Dave Roberts al mando, la Liga Nacional resplandece a pesar de la ausencia de uno de la máxima figura del negocio en su liga, Shohei Ohtani, quien se recupera de una lesión.

Las posiciones titulares, pitchers y suplentes en la Nacional, son:

Titulares

Drake Baldwin (Cátcher, Bravos). Freddie Freeman (Primera Base, Dodgers). Ozzie Albies (Segunda Base, Bravos). Max Muncy (Tercera Base, Dodgers). CJ Abrams (Campocorto, Nacionales de Washington). Andy Pagés (Jardinero Central, Dodgers). Brandon Marsh (Jardinero Derecho, Phillies). Juan Soto (Jardinero Izquierdo, Mets). Kyle Schwarber (Bateador Designado, Phillies).

Lanzadores

Chase Burns, Rojos .

. Jhoan Durán, Phillies .

. Raisel Iglesias, Bravos .

. Max Meyer, Marlins .

. Mason Miller, Padres .

. Jacob Misiorowski, Cerveceros .

. Eduardo Rodríguez, Diamondbacks .

. Chris Sale, Bravos .

. Cristopher Sánchez, Phillies .

. Paul Skenes, Piratas .

. Logan Webb, Gigantes .

. Yoshinobu Yamamoto, Dodgers.

Suplentes

William Contreras, Cerveceros .

. Hunter Goodman, Rockies .

. Luis Arráez, Gigantes .

. Bryce Harper, Phillies .

. Otto López, Marlins .

. Matt Olson, Bravos .

. Sal Stewart, Rojos .

. Corbin Carroll, Diamondbacks .

. Pete Crow-Armstrong, Cachorros .

. Jordan Walker, Cardenales .

. James Wood, Nacionales de Washington.

A pesar de que Shohei Ohtani (Dodgers) fue elegido como el bateador designado titular de la Liga Nacional, la estrella japonesa no jugará en el encuentro debido a una inflamación en la rodilla, de la cual se recupera para regresar con poder a la segunda mitad de la temporada.