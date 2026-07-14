Scottie Scheffler se presenta a defender su título en The Open en la incertidumbre.

The Open 2026. Scottie Scheffler llega a The Royal Birkdale con el peso de defender el campeonato aunque advierte, que hacia el final de la temporada te cansas un poco. (EFE)

Scottie Scheffler, el número uno del mundo, será uno de los jugadores foco de atención a partir del jueves en The Open, torneo que se jugará en Royal Birkdale. El estadounidense defenderá ahí el título que ganó en 2025, pero existe incertidumbre sobre su estado de forma luego de que la semana anterior falló el corte en el Abierto de Escocia.

Pese a eso, Scheffler aseguró. “Estoy entusiasmado por intentar defender mi título esta semana”, lo dijo en la conferencia de prensa de este martes. Este año el texano no ha ganado ningún torneo grande. La interrogante en torno a él es: ¿Se quedará sin un título Major este año?

La única victoria de Scheffler este año fue en The American Express a inicio de la temporada. Desde entonces, ha tenido cuatro segundos puestos, incluido el Masters. La más reciente fue una derrota en desempate ante el noruego Viktor Hovland en el Travelers Championship hace dos semanas.

Scheffler reconoce tener momentos frustrantes

“Creo que hacia el final de la temporada te cansas un poco”, añadió Scheffler. “Tuve un par de días libres, reinicié la mente, reinicié el cuerpo, y simplemente volví a sentirme equilibrado y en paz. He tenido un año muy sólido, pero como dije, frustrante a veces porque he estado cerca y no he podido rematarlo como lo he hecho en años anteriores”.

“Para ganar muchos torneos, uno tiene que estar realmente en plena forma. Siento que quizás he estado un poco flojo”.

Tras no pasar el corte en el Abierto de Escocia, Scheffler reflexionó sobre por qué le cuesta tanto en jugar en campos links. “Podría ser una de esas cosas en las que uno se está recuperando del desfase horario, acostumbrándose a un nuevo estilo de golf, a nuevos tipos de césped, y tal vez simplemente no me he adaptado tan rápido, o tal vez este campo no se ajusta bien a mi estilo de juego”.

¿Desgaste por ser la estrella del golf?

“Estar constantemente en el centro de atención supone una carga para un jugador hoy en día”, dijo, “todo se graba. Cuando te saludan, tienen el móvil en la mano. A veces te sientes como si estuvieras caminando sobre cáscaras de huevo, y eso puede agotarte”.

En conclusión, Scheffler es diferente este año, y eso es inevitable. Está evolucionando. Es poco realista esperar que alguien mantenga un ritmo ganador sin agotamiento.

Jon Rahm busca levantar la Claret Jung

The Open Golf Championships. El español Jon Rahm cree que es posible ganar esta semana el tercer torneo grande de su carrera. (ADAM VAUGHAN/EFE)

Jon Rahm, uno de los 15 jugadores LIV Golf presente en el cuarto torneo grande del 2026, fue contundente sobre sus aspiraciones de esta semana. “Espero convertirme en campeón del Open”, de lograrlo sería la primera vez para el español.

“La confianza es alta. Como jugador tienes que creer en ti mismo. Me siento bien y estoy muy ilusionado por estar aquí”. De ganar este Major sería el tercero de su palmarés tras hacerse con el US Open (2021) y el Masters (2023).

El Royal Birkdale más desafiante que nunca

Rahm también mencionó que el Royal Birkdale representa un desafío distinto al habitual debido a unas condiciones poco comunes, el recorrido ha aumentado considerablemente su dificultad tras las últimas modificaciones.

“Han estrechado las calles, añadido bunkers y acercado los peligros. Ya era un campo difícil y ahora lo es más. Puedes salirte con la tuya una vuelta, pero durante cuatro días acabarás encontrando problemas y pagarás el precio”, adelantó.

Además de Rahm, Tyrrel Hatton, Joaquín Niemann, David Puig, Tom McKibbin, Bryson DeChambeau, Cameromn Smith, Joselle Ballester, Lucas Hebert, Thomas Detry, Víctor Pérez y Scott Vincent son parte del bloque LIV Golf.