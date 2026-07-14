Tabla general del Tour de Francia tras la etapa 10: ¿Cómo va Isaac del Toro en la clasificación?

Isaac del Toro Etapa 10 El mexicano se mantiene firme entre los primeros mejores diez en la tabla general del Tour de France 2026, sin embargo, retrocede puestos tras la Etapa 10 de la competencia.

A diez días de la Gran Salida de Barcelona, el Tour de Francia 2026 finalizó su Etapa 10 de la competencia este martes 14 de julio, una jornada exigente que consistió en un recorrido montañoso y puertos de alta dificultad.

El mexicano Isaac del Toro, quien participa en esta prueba reina del ciclismo mundial, se mantiene relevante en la tabla general tras finalizar esta etapa de 166.6 kilómetros entre Aurillac y Le Lioran, todavía clasificado entre los primeros diez ciclistas; no obstante, cae puestos en la lista.

¿Cuál fue el recorrido de la Etapa 10 del Tour de Francia 2026?

La ruta de a dominar este martes 14 de julio por los ciclistas clasificados en el Tour de Francia 2026 representó una de las etapas más exigentes de la presente edición, ya que atravesó el corazón del Macizo Central francés, un terreno caracterizado por su perfil sumamente quebrado.

A pesar de que la primera mitad contó con un terreno relativamente cómodo y ondulado al cruzar puntos como Marcolès, albergando el sprint intermedio en Lacapelle-del-Fraisse, el encadenado final —denominado “rompepiernas”— tuvo tres ascensos consecutivos que definieron los últimos 35 kilómetros de la etapa; estos puntos fueron:

Puy Mary (Pas de Peyrol).

Col de Pertus.

Col de Font de Cère.

El tramo final consistió en un rápido descenso técnico que concluyó con un último repecho de 500 metros al 7.4% de desnivel directamente sobre la línea de meta en la estación de Super Lioran.

Isaac del Toro desciende al puesto 7 en la Tabla General del Tour de France 2026

El ciclista mexicano enfrentó una demoledora jornada, sin embargo, cruzó la meta en la octava posición, lo que ocasionó que descendiera al séptimo lugar en la Tabla General del torneo, a un minuto y 21 segundos del tercer peldaño en el que se había posicionado tras su desempeño en etapas anteriores.

Tabla General Tour de Francia 2026 Finalizó la Etapa 10 de la competencia.

A pesar del descenso, Del Toro se mantiene entre los primeros diez lugares generales compitiendo contra los titanes del deporte a nivel internacional, lo que eleva la esperanza de su afición para reorganizar la estrategia en las próximas etapas llanas y escalar nuevamente al codiciado podio.