Tadej Pogacar gana la etapa 10 del Tour y Del Toro desciende al séptimo de la general

Tour de FrancIa - Etapa 10 Tadej Pogacar, en modo cuando sabes que ya nadie te alcanza. El esloveno se encamina en solitario a la meta después de un gran trabajo de su equipo el UAE Team Emirates, que le ayudó para que sumara su tercera victoria en la actual edición del Tour. (YOAN VALAT/EFE)

Tadej Pogacar (UAE Emirates-XRG) ganó en solitario la etapa 10 del Tour de Francia, disputada sobre 166,6 kilómetros entre Aurillac y Le Lioran. El esloveno atacó en el Col du Pertus, a 16 kilómetros de la meta, dejando atrás a todos sus rivales, incluyendo a Del Toro que lo dio todo en pos de su líder. Tadej amplió hasta 3’36” de ventaja sobre Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) en la clasificación general.

Pogacar completó el recorrido en 3:58’08” para lograr su tercera victoria de la presente edición, el ciclista de 27 años elevó a 124 su número de triunfos como profesional.

Remco Evenepoel (Red Bull-Bora) terminó segundo, a 32 segundos, después de remontar en los últimos kilómetros y lanzar un ataque dentro del último kilómetro. Paul Seixas (Decathlon-CMA CGM) completó el podio de la jornada a 34 segundos, con el mismo tiempo que Florian Lipowitz (Red Bull-Bora).

Labor del equipo UEA Team Emirates. El príncipe Del Toro siempre cuidando a quienes acechan al rey Pocagar durante la etapa 10 del Tour de Francia 2026. (EFE)

Isaac del Toro descendió cuatro puestos y ahora está a 5’18” de Tadej Pogacar, cuando el mexicano cruzó la meta fue de inmediato a abrazar a su líder en esta etapa 10 en la que el esloveno dijo: “Hoy ha sido un día increíble. Todo el equipo ha hecho un trabajo espléndido”.

El líder atacó en el Col du Pertus

La carrera quedó sentenciada en el Col du Pertus. Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), que había atacado poco antes y marchaba en cabeza, comenzó el puerto con una ventaja cercana al minuto sobre el grupo de favoritos.

El UAE Emirates-XRG endureció entonces el ritmo con Adam Yates, mientras ciclistas como Sepp Kuss, Egan Bernal, Mattias Skjelmose y Nicolas Prodhomme comenzaban a perder contacto de manera momentánea con los principales aspirantes.

Pogacar lanzó su ataque a 16 kilómetros de la llegada. El líder del Tour abrió inmediatamente un hueco sobre Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Juan Ayuso, Paul Seixas, Florian Lipowitz, Mattias Skjelmose e Isaac del Toro, los corredores que todavía permanecían en el grupo de favoritos.

Del Toro perdió el ritmo a 14km de la meta

El esloveno alcanzó rápido a Carapaz, que no pudo seguir su ritmo, y continuó en solitario. Por detrás, Vingegaard asumió la persecución junto a Evenepoel, Lipowitz, Ayuso, Skjelmose y Seixas.

Isaac del Toro perdió contacto a 14 kilómetros de meta y Carapaz fue alcanzado por el grupo perseguidor a 8,3 kilómetros de la llegada, antes de volver a ceder terreno. Al final, el de Ensenada cruzó la meta a 1’31”, después de Pogacar,

Del Toro también perdió el maillot blanco de líder juvenil que pasó a manos de Juan Ayuso, quien terminó quinto en la etapa y ahora ocupa el cuarto puesto general. El mexicano ahora es tercero en la clasificación de jóvenes, a 46”.

Después de otra etapa dura, viene el reconocimiento. Al final de la etapa 10 del Tour de Francia, Isaac del Toro y Tadej Pogacar frente al público que les desea lo mejor. (@TeamEmiratesUAE)

En cuanto a Pogacar coronó su exhibición en la última ascensión puntuable, el Col de Font de Cère, de tercera categoría, manteniendo una ventaja que aumentó en dirección a Le Lioran.

En el grupo perseguidor, Lipowitz aceleró a 6,1 kilómetros de meta y puso en dificultades a Evenepoel. El belga terminó perdiendo contacto poco después, mientras Vingegaard continuaba tirando junto a Ayuso, Seixas, Skjelmose y Lipowitz.

El belga cruzó la meta en segunda posición, a 32 segundos de Pogacar. Seixas y Lipowitz llegaron dos segundos después, mientras Ayuso y Skjelmose terminaron a 38 segundos. Vingegaard cedió en el tramo definitivo y concluyó séptimo, a 44 segundos.

Clasificación General del Tour de Francia 2026

1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) - 36:15′02″

2. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) +03′36″

3. Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - Hansgrohe) +04′06″

4. Juan Ayuso (Lidl-Trek) +04′22″

5. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) +04′35″

6. Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - Hansgrohe) +04′44″

7. Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG) +5′08″

8. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) +05′45″

9. Lenny Martinez (Bahrain Victorious) +06′34″

10. Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) +11′49″