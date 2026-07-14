¿Te perdiste el Francia vs España? Así puedes ver la repetición completa de la semifinal del Mundial 2026

Lamine Yamal y España se instalaron en la gran final del Mundial 2026 La selección española venció a Francia (Carlos Ramírez/EFE)

La Selección de futbol de España aseguró su lugar en la gran final del Mundial 2026 tras imponerse 2-0 a Francia en el Estadio de Dallas, en un duelo en el que Mbappé observó cómo se alejó la posibilidad de ser campeón del Mundo por segunda vez en su carrera.

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente mostró una versión muy equilibrada durante la semifinal y encontró la fórmula para neutralizar a una de las ofensivas más peligrosas del campeonato.

Para quienes no pudieron seguir el partido en vivo, existen alternativas para revivir los 90 minutos y conocer cada detalle de una clasificación que ya forma parte de la historia de la selección española.

Dónde ver la repetición de Francia vs España del Mundial 2026

Los aficionados que buscan volver a disfrutar la semifinal pueden hacerlo mediante ViX Premium, plataforma que conserva los partidos completos de la Copa del Mundo una vez que concluyen.

De acuerdo con la información disponible en el servicio, los usuarios con esta modalidad de paquete tienen acceso a la repetición íntegra de los encuentros, además de resúmenes y contenido adicional relacionado con el torneo, disponible poco tiempo después del silbatazo final.

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Mundial 2026: Resumen y goles España vs Francia

La apertura del marcador llegó a los 22 minutos, cuando Mikel Oyarzábal convirtió un penal provocado por una acción de Lamine Yamal dentro del área. El delantero español mantuvo la calma desde los once pasos para colocar el 1-0 y encaminar a su selección hacia la final.

En la segunda mitad apareció Pedro Porro para ampliar la diferencia. El lateral aprovechó una combinación con Dani Olmo para definir frente al arquero Mike Maignan y sentenciar un resultado que Francia nunca logró poner en riesgo.

Luis de la Fuente administró su plantel durante la recta final del encuentro con varias modificaciones que permitieron mantener la intensidad hasta el último minuto y asegurar el boleto a la disputa por el campeonato.

Con el triunfo sobre Francia, la selección española aseguró su presencia en la final del Mundial 2026 y ahora espera conocer a su último rival, que saldrá del enfrentamiento entre Inglaterra y Argentina.