Afición de Argentina ‘bloquea’ el himno de Inglaterra: así cantaron durante la ceremonia previo a la semifinal

Inglaterra vs Argentina Hinchas de la Albiceleste abuchean himno contrario. (EFE)

Los hinchas de la Selección de Argentina abuchearon el himno de Inglaterra. El partido entre ambos países definirá las finales de este Mundial 2026.

¿Qué hizo la afición de Argentina antes del partido contra Inglaterra?

Antes del comienzo del partido, cuando ambos equipos y sus respectivas aficiones cantaban sus himnos nacionales, los fanáticos de La Albiceleste abuchearon y crearon conmoción general en el momento en que sonaba el himno contrario. El acto de abuchear esta celebración no es propiamente penalizado, pero se considera como una violación al fair play (juego limpio) promovido por instituciones como la FIFA.

Es algo que no había sucedido en partidos anteriores. Incluso durante su partido contra la selección mexicana, la afición del país anfitrión —conocida por su constante mofa al oponente una vez que se da el primer silbatazo— guardó silencio mientras el equipo inglés cantaba su himno.

No se escuchó nada del himno de Inglaterra 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 la afición de Argentina los silenciaron 🤫



Ambientazo previo al partido 😮‍💨 pic.twitter.com/mMap8xrnXb — La 12 (@La12129895) July 15, 2026

Cabe destacar que el juego entre las selecciones de Argentina e Inglaterra es uno cargado de tensión debido a razones tanto futbolísticas como históricas. Ambos países se vieron envueltos en una guerra en 1982 cuando Argentina perdió la posesión de las Islas Malvinas tras una ofensiva lanzada por Inglaterra para reclamarlas como parte de su territorio. La guerra costó cientos de vidas para ambos bandos y resultó en relaciones diplomáticas rotas por algunos años.

El conflicto bélico se reflejó en la cancha durante la Copa del Mundo de 1986. Un equipo argentino aún resentido por las consecuencias del conflicto armado tuvo la oportunidad de vengarse de su oponente durante los cuartos de final del torneo. Fue en aquel partido donde Diego Maradona anotó el polémico gol ilegal denominado “La mano de Dios”, otorgándole a su equipo una ventaja que eventualmente resultaría en su victoria 2-1 y los llevaría a semifinales y finales, donde se llevaron el trofeo.