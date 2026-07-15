Liga MX ¡Lo mejor de la Liga MX! Esta es la lista de jugadores que estarán en el All-Star Game contra la MLS (Cuartoscuro)

Es oficial, La Liga MX ha anunciado la convocatoria de los futbolistas que representarán al futbol mexicano en el All-Star Game 2026. Esta lista reúne a “lo mejor de lo mejor” del torneo local para hacer frente al combinado de las estrellas de Estados Unidos, Major League Soccer (MLS).

¿Quiénes son los jugadores convocados de la Liga MX?

El plantel está conformado por una base inicial de 28 jugadores. Cabe destacar que 12 de ellos fueron nominados o ganadores del Balón de Oro de la temporada 2025-2026, mientras que 14 fueron seleccionados directamente por el estratega del equipo.

Aunque la lista preliminar compartida por la presidencia de la Liga MX contempla a las siguientes figuras, se adelantó que en los próximos días podrían sumarse dos elementos más para completar el grupo:

Porteros

Keylor Navas (Pumas UNAM)

Nahuel Guzmán (Tigres UANL)

Defensas

Bruno Méndez (Toluca)

Willer Ditta (Cruz Azul)

Federico Pereira (Toluca)

Nathan Silva (Pumas UNAM)

Israel Reyes (América)

Jesús Garza (Tigres UANL)

Richard Ledezma (Guadalajara)

Jesús Gallardo (Toluca)

Bryan González (Guadalajara)

Erik Lira (Cruz Azul)

Centrocampistas

Franco Romero (Toluca)

Carlos Rodríguez (Cruz Azul)

Iker Fimbres (Monterrey)

Nicolás Castro (Toluca)

Brian Gutiérrez (Guadalajara)

Fernando Gorriarán (Tigres UANL)

Gilberto Mora (Club Tijuana)

Brian Rodríguez (América)

José Paradela (Cruz Azul)

Juan Brunetta (Tigres UANL)

Kevin Castañeda (Guadalajara)

Delanteros

Santiago Sandoval (Guadalajara)

Armando González (Guadalajara)

Robert Morales (Pumas UNAM)

Horario y canales de transmisión: ¿Dónde ver el partido en México?

El silbatazo inicial se dará a las 18:00 horas (tiempo del centro de México).

El encuentro podrá seguirse de forma exclusiva a través de la plataforma de streaming Apple TV (mediante el MLS Season Pass).

¿Quién será el director técnico de la Liga MX?

Para esta edición del All-Star Game, Antonio Mohamed, actual entrenador del Toluca, será el encargado de tomar las riendas y dirigir al combinado mexicano.