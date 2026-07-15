La final de FIFA hablará español

MESSI. Siempre Messi. EFE/EPA/OLGA FEDOROVA (OLGA FEDOROVA/EFE)

La selección de Argentina volvió a demostrar su capacidad de resistencia en los momentos más complicados y, con una espectacular remontada en los minutos finales, derrotó 2-1 a Inglaterra en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, clasificándose a una nueva final de la Copa del Mundo, donde enfrentará a España en un duelo que ha sido catalogado como una auténtica “Finalissima” entre los campeones de América y Europa.

Cuando parecía que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni se despedía del sueño mundialista tras verse abajo en el marcador hasta el minuto 85, aparecieron Enzo Fernández y Lautaro Martínez para dar vuelta al encuentro y mantener viva la ilusión de conquistar una cuarta estrella para la Albiceleste.

Messi vuelve a liderar el camino argentino

El capitán Lionel Messi volvió a ser determinante en una noche cargada de emociones. Aunque no marcó, el astro argentino participó activamente en la reacción de su equipo y asistió con un preciso centro de derecha a Lautaro Martínez para el gol de la victoria al minuto 96.

Con este resultado, Argentina disputará el próximo domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey su segunda final mundialista consecutiva, con la posibilidad de defender exitosamente el título y consolidar una de las generaciones más exitosas de su historia.

Desde la víspera del partido, Scaloni había dejado claro el deseo de su equipo por alcanzar una nueva final.

“Tenemos unas ganas bárbaras”, había asegurado el estratega argentino, palabras que terminaron reflejándose en la actitud de sus jugadores sobre el terreno de juego.

Un partido intenso y cargado de tensión

La semifinal comenzó con intensidad desde los primeros minutos. Apenas corría el minuto dos cuando una dura entrada de Enzo Fernández sobre Anderson encendió los ánimos en un estadio dividido entre aficionados argentinos e ingleses.

La elevada tensión provocó frecuentes choques, discusiones y disputas en cada balón dividido. En ese contexto, Messi protagonizó una brillante acción individual al minuto 37, superando a varios rivales y obligando a una infracción táctica que le costó una tarjeta amarilla a Anderson.

Sin embargo, la primera mitad se caracterizó más por el desgaste físico que por las oportunidades claras, por lo que ambos equipos se marcharon al descanso con el marcador intacto y todo por decidir.

Inglaterra golpeó primero

Argentina regresó con mayor iniciativa para la segunda mitad, adelantando líneas y buscando el control del encuentro. No obstante, esa postura ofensiva dejó espacios que Inglaterra aprovechó de manera contundente.

La jugada del gol nació en los pies de Jude Bellingham, quien inició una rápida transición culminada con un centro de Morgan Rogers que encontró a Anthony Gordon en el segundo poste. El atacante inglés anticipó a Nahuel Molina y envió el balón al fondo de la red para colocar el 1-0.

El tanto dejó contra las cuerdas a la Albiceleste, obligándola a buscar una reacción inmediata en un escenario adverso.

Pickford y los postes frenaron a la Albiceleste

Con la desventaja en el marcador, Argentina volcó todo su poder ofensivo sobre el área inglesa. Messi asumió el protagonismo y comenzó a dirigir prácticamente cada ataque de su selección.

La oportunidad más clara llegó al minuto 68, cuando Nico González conectó un cabezazo tras un centro del capitán argentino, pero Jordan Pickford respondió con una espectacular atajada.

Minutos después, el guardameta inglés volvió a contar con la fortuna de su lado cuando un remate de cabeza de Alexis Mac Allister se estrelló en el poste. La jugada parecía representar el golpe definitivo para las aspiraciones argentinas.

FIFA World Cup 2026 semifinals - England vs Argentina Alexis Mac Allister de Argentina. EFE/EPA/OLGA FEDOROVA (OLGA FEDOROVA/EFE)

Enzo y Lautaro escribieron la remontada

Lejos de rendirse, Argentina volvió a sacar a relucir su carácter competitivo, una virtud que ha marcado gran parte de sus recientes campañas mundialistas.

Al minuto 85 apareció Enzo Fernández, quien encontró espacio fuera del área y sacó un potente disparo desde aproximadamente 22 metros para batir a Pickford y devolver la esperanza a los sudamericanos.

El empate tuvo un efecto devastador en el ánimo inglés. Mientras los dirigidos por Thomas Tuchel intentaban resistir, Argentina incrementó la presión alentada por una afición que convirtió al estadio en un ambiente muy similar al de La Bombonera.

Ya en tiempo agregado, Messi fabricó una jugada magistral y envió un centro perfecto que encontró la cabeza de Lautaro Martínez, quien definió con autoridad para sentenciar el 2-1 definitivo.

Con este triunfo, la Albiceleste mantiene vivo el sueño de revalidar el título mundial y se cita con España en una final de alto voltaje que enfrentará a las dos grandes potencias futbolísticas del momento.