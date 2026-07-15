Cruz Azul jugará de local en el Estadio Corregidora ante Puebla: ¿Cuándo podría regresar a CDMX?

Cruz Azul no debutará como local en la CDMX | La Liga MX explica el cambio de sede. (César Gómez Reyna)

La Máquina Celeste tendrá que disputar su primer partido como local del Apertura 2026 fuera de la Ciudad de México. A través de un comunicado, la Liga MX confirmó que el encuentro correspondiente a la Jornada 2 frente a Puebla cambiará de sede y se jugará en Querétaro, luego de que la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes no cumpliera con las condiciones reglamentarias durante la inspección realizada por el organismo.

La LIGA BBVA MX informa: pic.twitter.com/BDXMX1ATEp — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 15, 2026

La decisión llega apenas unos días después de rumores que aseguraban que el equipo se encontraba muy cerca de regresar al Estadio Ciudad de los Deportes para disputar sus partidos como local, luego de las diferencias surgidas con la administración del Estadio Azteca.

De acuerdo con el comunicado, el terreno de juego no garantiza la integridad física de los futbolistas ni del cuerpo arbitral, por lo que se implementó un plan de trabajo entre el club, los responsables del inmueble y la propia liga para corregir las deficiencias detectadas. Con base en ello, el partido entre Cruz Azul y Puebla, programado para el próximo martes 21 de julio a las 19:00 horas, se disputará en el Estadio Corregidora.

Aunque la Jornada 2 ya fue reubicada, la posibilidad de que Cruz Azul vuelva a la capital no está descartada

De igual forma, la Liga MX informó que continuará supervisando los trabajos de rehabilitación en el Estadio Ciudad de los Deportes e indicó que dará a conocer oportunamente la situación del inmueble de cara a la Jornada 3 del Apertura 2026. Si la cancha cumple con los parámetros establecidos en el Protocolo de Terreno de Juego y el Reglamento de Competencia antes de esa fecha, Cruz Azul podría recibir al Atlante el sábado 1 de agosto en el Estadio Ciudad de los Deportes.

En caso de que las condiciones del campo no pasen la prueba, el club tendría que buscar de nueva cuenta una sede alterna para ese compromiso y los siguientes encuentros como local.

Después del duelo contra el Puebla, estos serán los encuentros en los que “La Maquina” jugará como local en la Apertura 2026

Jornada 3 | Sábado 1 de agosto | 21:00 horas | Cruz Azul vs Atlante

| 21:00 horas | Jornada 5 | Sábado 22 de agosto | 21:00 horas | Cruz Azul vs Atlas

| 21:00 horas | Jornada 7 | Domingo 6 de septiembre | 20:00 horas | Cruz Azul vs Santos Laguna

| 20:00 horas | Jornada 8 | Sábado 12 de septiembre | Hora por definir | Cruz Azul vs América

| Hora por Jornada 10 | Sábado 26 de septiembre | 21:00 horas | Cruz Azul vs Toluca

| 21:00 horas | Jornada 12 | Sábado 17 de octubre | 21:00 horas | Cruz Azul vs Juárez

| 21:00 horas | Jornada 15 | Domingo 1 de noviembre | 19:00 horas | Cruz Azul vs León

Hasta el momento, todos esos encuentros permanecen programados para disputarse en la Ciudad de México, aunque la sede definitiva dependerá de que el Estadio Ciudad de los Deportes obtenga la autorización de la Liga MX.