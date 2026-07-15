Inglaterra vs Argentina: pronóstico, análisis y posibles alineaciones del partido semifinal del Mundial 2026

Inglaterra vs Argentina | Mundial 2026 Jude Bellingham y Lionel Messi han sido las figuras de sus respectivos equipos, sino de todo el torneo hasta el momento.

Llegó el momento de descubrir al segundo finalista de este Mundial 2026 con el partido entre Inglaterra y Argentina. El equipo británico busca regresar al partido por el título sesenta años después de haber ganado su primer y único campeonato mundial de futbol. La afición sueña con hacer real el lema de “It’s comming home” y volver a celebrar como lo hicieron en 1966. Su rival serán los vigentes campeones del mundo y nuevos ‘villanos’ del balompié internacional debido a las intensas polémicas que los rodean actualmente y durante el paso de este torneo. El cuadro sudamericano quiere que el trofeo se mantenga en este continente y unirse a la lista de los bicampeones.

El día de ayer, España sorprendió al mundo entero y se convirtió en el primer invitado a la gran final de este domingo 19 de julio. ‘La Furia Roja’ se impuso con marcador de 0-2 a Francia para detener racha de múltiples mundiales sin perder en los noventa minutos. Ahora, el equipo ibérica se encuentra esperando rival y estará muy al pendiente de este enfrentamiento que se disputará en la cancha del Atlanta Stadium. Este partido entre Inglaterra y Argentina se disputa poco más de 40 años después de uno de los juegos más recordados en la historia del torneo con los ‘Tres Leones’ buscando ahora revancha después de “La Mano de Dios”.

Pronóstico del Inglaterra vs Argentina | Mundial 2026, Semifinal

Triunfo de Inglaterra: 36.2%

36.2% Empate: 33.4%

33.4% Triunfo de Argentina: 30.4%

¿Quién avanzará a la final?

Inglaterra: 54.8%

54.8% Argentina: 45.2%

Análisis del Inglaterra vs Argentina | Mundial 2026, Semifinal

Llegó el momento de la verdad, dos naciones con una amplia historia futbolística se miden por un boleto a la gran final de la Copa del Mundo 2026. Hace más de 40 años, el cuadro sudamericano se impuso a los europeos en la cancha del Estadio Azteca en instancia de cuartos de final. ‘La Mano de Dios’ y el ‘Gol del Siglo’ han retumbado en la historia de este torneo durante décadas luego de haberse marcados en un contexto de la Guerra de las Malvinas, lo que hizo todavía más memorable el triunfo de los albicelestes. Ahora, llegó el momento de un segundo enfrentamiento.

Inglaterra está de regreso en una semifinal con un juego basado en el orden del medio campo y la defensa. Los dirigidos por Tomas Tuchel han logrado soportar rivales de peso ofensivo y momentos de apremio como el duelo ante México en el Estadio Azteca. Cuando se asientan en la cancha, la combinación de Bellingham con Harry Kane suele rendir frutos al momento de atacar con triangulaciones en el centro del campo apoyados en sus extremos ofensivos.

Por su parte, Argentina ha tenido que hacer algunos ajustes utilizando un 4-4-2 con un doble contención en medio campo para poder darle más equilibrio al partido. En algunos partidos han sufrido principalmente con ataques por las bandas, pero han logrado solventar con su pegada ofensiva encabezada por Lionel Messi y Julián Álvarez, quien ya se encuentra físicamente al 100% para poder ser titular en este enfrentamiento.

Si los británicos logran hacerse del control del medio campo, tendrán que ser muy creativos para abrir espacios por el centro de la defensa argentina, o bien, ceder un poco la iniciativa para poder atacar por las bandas. Por su parte, el equipo de Lionel Scaloni podría optar por una estrategia de ataque vertical buscando las espaldas delos defensas centrales rivales e intentar constantemente tiros de larga de distancia, ya que cuenta con múltiples especialistas para intentar vencer a Jordan Pickford de esta manera.

Por otra parte, la parte física también será fundamental. Ambos equipos han disputado tiempo extra en su camino rumbo a esta semifinal. Sin embargo, los ingleses parecen haberse visto más afectados recientemente por la altura de la Ciudad de México y por la humedad de Miami ante Noruega, por lo que deberán mantener aire en el tanque si no quieres sucumbir ante el cansancio.

Posibles alineaciones del Inglaterra vs Argentina | Mundial 2026, Semifinal

Inglaterra: Jordan Pickford, Nico O’Reily, Marc Guéhi, Ezri Konsa, Reece James, Declan Rice, Elliot Anderson, Aaron Gordon, Bukayo Saka, Jude Bellingam, Harry Kane.

Argentina: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Leandro Pardes, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Lionel Messi.